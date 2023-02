Werbung

Die Erfolgsmeldungen von ChatGPT und die Reaktionen von Microsoft brachten Google akut in Zugzwang. Als Folge daraus stellte der Konzern kürzlich sein Konkurrenzprodukt, das KI-Modell Bard, vor. Google präsentierte den ChatBot in einem kurzen Werbevideo auf Twitter. Die Reaktion erfolgte schnell, offensichtlich will man sich von Microsoft nicht medial an den Rand drängen lassen. Allerdings geriet das Werbevideo eher zu einem Schnellschuss denn zu einer akkuraten Gegenaktion.

In dem Video wollte Google die Fähigkeiten seines neues ChatBots präsentieren. Gefragt wurde Bard danach, welche Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) man einem neunjährigen Kind berichten könnte. Unter den Antworten auf diese Frage fand sich auch der Hinweis, dass das JWST die ersten Bilder eines Exoplaneten, also eines Planeten außerhalb des Sonnensystems, aufgenommen hat. Das Fatale an diesem Vorschlag ist, dass er sachlich falsch ist. Das erste optische Foto eines solchen Planeten nahm das europäische Very Large Telescope bereits im Jahr 2004 auf.

Dabei kommt es aber auf die Formulierung an. Denn das JWST hat durchaus vor einem Monat seinen ersten Exoplaneten entdeckt, nur eben nicht den ersten überhaupt. Google versuchte indes den Vorfall zu relativieren und erklärte, dass umfangreiche Testprozesse die Anforderungen an Sicherheit und Informationsqualität sicherstellen sollen.

Dass die neuen KI-Modelle noch zu solchen Fehlern neigen ist nicht weiter ungewöhnlich, auch ChatGPT ist nicht frei davon. Dass dies Google jedoch ausgerechnet in seinem eigenen Video unterlief kam der Unternehmensmutter Alphabet teuer zu stehen. In der Folge sackte der Kurs dieser ab, gut 100 Milliarden Börsenwert wurden so in kurzer Zeit vernichtet. Allerdings plant Google auch im Gegensatz zu Microsoft keine Betaphase seines ChatBots. Microsoft ist schon einen Schritt weiter und stellt seine mit ChatGPT ausgestattet Bing-Suche bereits einem beschränkten Nutzerkreis zur Verfügung.