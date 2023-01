Werbung

Die beiden Elektronikhändler MediaMartk und Saturn mimten in der Vergangenheit gerne erbitterte Konkurrenz. Dabei befanden sich beide Unternehmen bereits seit den neunziger Jahren unter dem gemeinsamen Dach der MediaMarktSaturn Retail Group und stellten damit ebenso den größten Anbieter für Elektrogeräte in Europa dar. Lediglich die Marken existierten noch unabhängig fort und dazu ein Art Arbeitsteilung, in der Form, dass Saturn vor allem in Innenstädten anzutreffen ist, Media Markt hingegen eher in passenden Zentren etwas außerhalb.

Das seit 2017 zur Ceconomy AG gehörende Unternehmen vollzieht nun eine Kehrtwende in seiner Außendarstellung und lässt die beiden Marken MediaMarkt und Saturn miteinander fusionieren. Bereits seit dem 15. Januar 2023 ziert deshalb der entsprechende Internetauftritt ein gemeinsames Logo. Zudem führt der Konzern das Sortiment, die Preise und auch entsprechende Rabattaktionen zusammen. Für den Kunden finden sich daher, sowohl online als auch lokal in den Filialen, derweil die gleichen Produkte, ohne Preisdifferenz, wieder.

Wann der Konzern die separaten Online-Shops zusammenlegen will, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Immerhin ermöglicht die Fusion bereist jetzt alle angebotenen Serviceleistungen in den etwa 400 Standorten in Deutschland in Anspruch zu nehmen, darunter auch der Umtausch, Beschaffung von Ersatzteilen sowie Reparaturleistungen. Dabei spielt es nun keine Rolle mehr an welche Marke man sich konkret wendet, der Service gilt markenübergreifend.

Daneben plant der Konzern ein gemeinsames Vorteilsprogramm. Mit diesem soll es den Kunden ermöglicht werden Bonuspunkte auf ihren Einkauf filialübergreifend zu sammeln. Dazu werden die bisherigen Programme, der Media-Markt-Club und die Saturn Card, zusammengeführt. Dies soll auch für Einkaufsgutscheine gelten.

Nachteilig könnte die Fusion vor allem für Mitarbeiter werden, denn die MediaMarktSaturn Retail Group könnte sich dazu hinreißen lassen einige Standorte auszudünnen.