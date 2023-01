Werbung

Wer sich noch an November 2019 erinnern kann hat vielleicht noch die etwas unglücklich gelaufene Präsentation von Teslas Cybertruck im Gedächtnis. Es war nun lange ruhig um das Fahrzeug mit dem unkonventionellen Design. Jetzt aber scheint zumindest etwas Bewegung in die Angelegenheit zu kommen.

Zunächst peilte Tesla den Produktionsstart für Ende 2021 an. Doch dass diese Pläne mehr als ambitioniert waren, konnte mitunter schon die Präsentation selbst verdeutlichen. Der Konzern vermied es seither bezüglich eines Auslieferungsdatums konkreter zu werden. Wenig überraschend verzögerte die einsetzende Coronapandemie und die unter anderem daraus entstandenen Lieferschwierigkeiten für Autoteile die Produktion. Vorbestellt konnte das Fahrzeug aber dennoch werden. Lediglich das Jahr 2023 wurde noch grob im Zusammenhang mit einer potentiellen Fertigung genannt.

In einem Interview im Podcast Ride the Lightning wich der Tesla Chefdesigner Franz von Holzhausen auf die Frage aus, ob mit einem Produktionsstart in weniger als sechs Monaten zu rechnen sei. Der Cybertruck sei aber jetzt "fertig", so von Holzhausen. Insofern könnte tatsächlich noch in diesem Sommer mit der Produktion begonnen werden. Für Ende des Jahres wäre dann mit einer Serienproduktion des futuristisch anmutenden Cybertrucks zu rechnen. Die Aussage muss allerdings differenziert betrachtet werden, denn was der Designer damit ausdrücken will, ist dass das Fahrzeug lediglich bereit sei für die Produktion. Das Design selbst sieht der Konzern dagegen nie als abgeschlossen an. So können auch ständig Verbesserung im Detail jederzeit eingebracht werden.

Von Holzhausen verriet zudem, dass der Cybertruck auch über Funktionen verfügen werde, die zum gegenwärtigen Zeitpunk noch unbekannt seien. Das Fahrzeug selbst soll in unterschiedlichen Ausstattungen ausgeliefert werden, auch die Akkukapazität betreffend. Viele wichtige Details fehlen aber nach wie vor.