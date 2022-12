Werbung

Epic Games hat sich bereit erklärt, eine Rekordsumme von 520 Millionen Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe der Federal Trade Commission (FTC) auszuräumen, das Unternehmen habe gegen die Datenschutzgesetze verstoßen und Spieler zu ungewollten Käufen in dem Videospiel Fortnite verleitet.

Im Rahmen eines Vergleichs wird Epic eine Strafe in Höhe von 275 Millionen Dollar für die Verletzung des Children's Online Privacy Protection Act und 245 Millionen Dollar in Form von Rückerstattungen an Spieler zahlen, die angeblich durch Designtricks zu Käufen verleitet wurden. Der Vergleich ist sowohl die höchste Strafe, die für die Verletzung einer FTC-Vorschrift verhängt wurde, als auch die höchste Rückerstattung in einem Fall von Glücksspiel unter der FTC.

Der Vergleich wird zu erheblichen Änderungen bei Fortnite führen, das von mehr als 400 Millionen Nutzern weltweit gespielt wird. Epic wird strengere Datenschutzeinstellungen für Kinder und Jugendliche einführen müssen, die sicherstellen, dass Sprach- und Textkommunikation standardmäßig ausgeschaltet sind. Außerdem muss das Unternehmen die personenbezogenen Daten löschen, die es angeblich von Kindern unter 13 Jahren ohne Zustimmung ihrer Eltern gesammelt hat und einen Plan zur Behebung künftiger Datenschutzprobleme aufstellen.

Die FTC-Kommissare stimmten der Vereinbarung mit Epic einstimmig zu und unterstrichen damit die wachsende parteiübergreifende Besorgnis in Washington über die Art und Weise, wie Technologieunternehmen vermeintlich Kindern schaden und ihre Daten abgreifen. Die FTC steht unter wachsendem Druck von Gesetzgebern, Eltern und Befürwortern der Kindersicherheit, die ihr durch ein Gesetz von 1998 übertragenen Befugnisse zu nutzen, um Minderjährige unter 13 Jahren online besser zu schützen.

Die Einigung könnte weitreichende Folgen für eine Reihe anderer Technologieunternehmen und Spielehersteller haben.