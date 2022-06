Chipmangel soll laut Experten bis mindestens 2024 anhalten

Die Halbleiter-Krise hält mittlerweile nicht nur Monate, sondern schon Jahre an. Immer wieder versprachen Experten, dass sich die Lage bessern soll. Wann dies tatsächlich der Fall ist, bleibt bis heute offen. VW äußerte sich bereits im Februar 2022 und gab an, dass man noch für das gesamte Jahr mit einer schlechten Verfügbarkeit rechnet. Laut Qualcomm sollte sich die Lage bereits im Q1 2022 deutlich verbessern. Zumindest in einigen Bereichen hat sich die Lage auch verbessert, aber längst nicht in allen. Auch Ende Juni 2022 ist die Verfügbarkeit von Halbleitern meist weiterhin schlecht.

Jetzt hat die Unternehmensberatung Alix Partners aufgrund einer Untersuchung bekannt gegeben, dass frühestens im Jahr 2024 mit einer Entspannung bei der Fahrzeugproduktion zu rechnen ist. Somit sollten sich interessierte Autokäufer noch in Geduld üben. Derzeit spiegelt sich die starke Nachfrage im Preis wieder. Dies hängt natürlich auch mit den verfügbaren Fahrzeugen auf dem Markt zusammen. Bei einem geringen Angebot steigt der Preis.

Ob die Experten Recht behalten werden bleibt zunächst abzuwarten. Aktuell ist eine Entspannung am Marktes nicht zu erkennen. Zwar bessern sich sowohl der Preis als auch die Verfügbarkeit von Grafikkarten, schaut man sich jedoch die aktuelle Konsolengeneration an, ist die Lage schon nicht mehr ganz so rosig. Bis zur Normalität scheint es also noch ein weiter Weg zu sein.