Broadcom übernimmt VMware für 61 Milliarden US-Dollar

Das für seine Virtualisierungssoftware bekannte US-amerikanische Unternehmen VMWare wurde jetzt vom Hersteller Broadcom akquiriert. Der Chiphersteller legt laut der Nachrichtenagentur Reuters insgesamt 61 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Somit darf sich insbesondere Dell-Gründer Michael Dell über einen satten Geldregen freuen. Der Hauptaktionär besitzt 40,2 % der VMWare-Aktien. Die Auszahlung erfolgt sowohl in bar (142,50 US-Dollar pro Aktie) als auch in 0,2520 Broadcom-Wertpapieren pro VMWare-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von fast 49 % gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Die Übernahme kommt zu einer Zeit, in der die Biden-Administration verstärkt auf mehr Wettbewerb in allen Sektoren drängt – von der Landwirtschaft bis zur Technologie. "Es wäre möglich, dass Broadcom die Übernahme nutzt, um Dienstleistungen zu bündeln oder die Preise zu erhöhen", sagte Josh White, Assistenzprofessor für Finanzen an der Vanderbilt University. "Letztendlich wird die FTC verstehen wollen, ob diese Konsolidierung den allgemeinen Wettbewerb und die Preise beeinflussen würde, insbesondere in diesem inflationären Umfeld", so White, der auch ein ehemaliger Finanzökonom der Securities and Exchange Commission ist.