44 Milliarden US-Dollar: Elon Musk übernimmt Twitter

Nun ist es doch geschehen: Nachdem die erste Offerte für die vollständige Übernahme von Twitter durch Elon Musk noch abgelehnt wurde, hat der Vorstand dem Deal nun zugestimmt. Somit bekommen Aktieninhaber pro Anteil 54,20 US-Dollar, was die Gesamtsumme der Transaktion auf 44 Milliarden US-Dollar beziffert. Finanzieren will dies Musk mit 25,5 Milliarden US-Dollar an Darlehen und 21 Milliarden US-Dollar an privatem Eigenkapital.

Noch im Jahr 2022 soll der Kauf abgeschlossen werden. Musk zum Kauf: "Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. I also want to make Twitter better than ever by enhancing the product with new features, making the algorithms open source to increase trust, defeating the spam bots, and authenticating all humans."

Am 1. April kaufte Twitter bereits 9 % der Anteile und begründete dies mit einem möglichen Einfluss auf das Unternehmen. So sähe er gerne einen Edit-Button umgesetzt.