Geringerer Absatz: EKWB entlässt ein Viertel der Belegschaft

Wie die Kollegen von TechPowerUp berichten, entlässt EK Water Blocks rund ein Viertel seiner Belegschaft. Die Entlassungen sollen sich innerhalb des Unternehmens durch sämtliche Bereiche ziehen. Vor allem in Europa (Slowenien) und den USA werden insgesamt etwa 60 Stellen gestrichen.

Ein Grund für die Stellenstreichungen soll ein seit Oktober 2021 um 20 % zurückgegangener Absatz sein. Gründe dafür sieht das Unternehmen wiederum in der Corona-Pandemie und das obwohl die meisten Unternehmen hier zunächst profitiert haben. EKWB hat aber mit den negativen ökonomischen Effekten zu kämpfen und sieht ein nachhaltig geringeres Interesse an Custom-Wasserkühlungen – vor allem durch stark gestiegene Preise für die Hardware.

In einem Statement äußert sich EKWB wie folgt:

"During the first quarter of 2022 EK, the leading computer liquid cooling solutions provider, observed signs that consumer spending was starting to decline in response to global events. Despite forecasting a reduction in demand for EU and USA during our 2021 Global Summit, the onset of conflicts in Ukraine saw sales drop below these expectations.

In response to these trends which indicated moderate willingness to spend, EK is taking early precautions to streamline our operations in Slovenia. Regretfully this involved a reduction in the number of employees by approximately 25%. Further plans were also initiated that will see EK enter new geographical markets and sales channels with more outstanding and innovative products.

Now more than ever EK is committed to delivering the quality and experience our loyal customers demand. We sincerely hope our actions will permit us to do this long into the future."

Auf die Entwicklung und Einführung neuer Produkte sollen die Stellenstreichungen keinerlei Einfluss haben. Die weltweiten Lieferschwierigkeiten und extrem gestiegenen Preise für Aluminium zeigten sich zuletzt auch in extrem teuren Wasserkühlern von EKWB, die zudem auch noch mit Lieferzeiten von Juni und später in den Markt eingeführt werden sollen. Diese Effekte sind allerdings mit den bereits erwähnten allgemeinen Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen für fast sämtliche Produkte und Ausgangsmaterialien zu begründen.