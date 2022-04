Conrad Electronic schließt seine Filialen für Privatkunden

Dass es im stationären IT-Einzelhandel nicht rund läuft, ist nicht erst seit der Corona-Pandemie bekannt. Allerdings sorgten die Lock- beziehungsweise Shutdowns für einen massiven Boom des Onlinehandels. Auch wenn sich die aktuelle Situation mittlerweile verbessert hat, bevorzugen viele Privatkunden weiterhin das Internet um dort einzukaufen. Insbesondere Dinge, die nicht für den alltäglichen Bedarf bestimmt sind, werden in der Regel über Onlineshops bezogen.

Dies hat nun auch Conrad Electronic feststellen müssen und hat bekannt gegeben, noch in diesem Jahr fast alle Filialen in Deutschland zu schließen. Lediglich der Standort in Wernberg-Köblitz bleibt erhalten. Das Unternehmen möchte sich in Zukunft im stationären Handel auf Geschäftskunden konzentrieren. Hier wurde in Hürth bereits im Jahr 2020 eine entsprechende Filiale eröffnet.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

“Natürlich fällt uns dieser Schritt sehr schwer. Wir haben unsere Beschäftigten daher frühzeitig informiert und sind in Gesprächen, um sozialverträgliche Regelungen zu finden und unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Mitarbeitende aus den Filialen haben selbstverständlich die Möglichkeit, sich auf offene Stellen innerhalb der Conrad Gruppe zu bewerben”, erläutert Ralf Bühler, CEO von Conrad Electronic SE, die Situation.

Es ist laut eigenen Angaben nicht das erste Mal in der fast 100-jährigen Geschichte von Conrad, dass Veränderungen im Konsumentenverhalten Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Bereits in den 70er Jahren sorgte Klaus Conrad dafür, dass fast alle damaligen Filialen geschlossen wurden und man sich ausschließlich auf den Versandhandel konzentrierte. “Ein Teil unseres Erfolges besteht seit Generationen darin, Kund*innen gut zuzuhören und danach entsprechend zu handeln”, beschreibt Ralf Bühler das Erfolgsrezept des Unternehmens.