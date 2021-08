Das chinesische Elektronik-Unternehmen Xiaomi hat sich in diesem Jahr an die Spitze des Smartphone-Marktes gekämpft. Demnach verkaufte der Konzern im zweiten Quartal 2021 mehr Handys als Samsung, Apple und Co.. Die meisten mobilen Endgeräte führt Xiaomi dabei unter seiner Untermarke "Mi", wie beispielsweise das "Mi Mix".

Nach inzwischen mehr als zehn Jahren seit dem erstem Mi-Smartphone plant das Unternehmen eine große Veränderung in seiner Namensgebung und Vermarktungsstrategie. So hat Xiaomi angekündigt bei zukünftigen Produkten auf den Beinamen "Mi" verzichten zu wollen. Stattdessen sollen neue Geräte von nun an vor der eigentlichen Modellbezeichnung lediglich ein "Xiaomi" stehen haben. Die Umstellung hat bereits mit dem Xiaomi Mix 4 angefangen.

Interessanterweise gab es nie eine offizielle Erläuterung zur Bedeutung von "Mi". Auf die Frage, was Mi zu bedeuten habe, antwortete der Xiaomi-Mitgründer Lei Jun lediglich einmal, dass Mi für "Mobile Internet" sowie "Mission Impossible" stehen würde. So würde sich Xiaomi selbst als eine "Mobile Internet Company" bezeichnen, welche stets "unmögliche" Aufgaben löse. Das Wort "Xiaomi" selbst bedeutet im deutschen "Hirse", Xiao steht für "klein". Lei Jun zufolge bezieht sich die Namensgebung des Unternehmens auf das Konzept, das im buddhistischen Glauben ein Reiskorn so besonders und groß wie ein Berg sein kann. Dies symbolisiere den Fokus auf kleine Dinge, während man sich langsam den Weg nach oben bahnt.

Einen explizierten Grund für den Wegfall von "Mi" aus der Namensgebung nannte das Unternehmen nicht. Da Xiaomi seine Produkte im Heimatland China jedoch bereits seit längerem ohne "Mi" vermarktet, könnte dies schlicht dazu dienen, die Marke international einheitlich zu gestalten. Des weiteren wird so natürlich ein größerer Fokus auf die Marke "Xiaomi" als Entwickler des Smartphones erzeugt.