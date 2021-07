30 Millionen Downloads: Corona-Warn-App wird immer beliebter

Mit der Einführung des digitalen Impfpasses hat die Corona-Warn-App nochmals an Nutzern zugelegt. Mittlerweile erfreut sich die App über rund 30 Millionen Downloads. Alternativ kann der Nachweis über eine Impfung auch in der CovPass-App oder in der Luca-App hinterlegt werden. Wobei wir die Verwendung der Luca-App nicht empfehlen können.

Laut dem RKI sind mittlerweile zwischen 35 und 42 % der Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern vollständig geimpft. Zudem wurden in den meisten Ländern weit über 50 % der Einwohner bereits einmal geimpft. Die Erhebung der Daten zur COVID-19-Impfung erfolgt in Impfzentren, Krankenhäusern und durch die mobilen Impfteams. Vor Kurzem sind Betriebsmediziner und Betriebsmedizinische Dienste hinzugekommen. Autorisiertes Personal aus den genannten Einrichtungen kann die Daten über die Webanwendung "Digitales Impfquotenmonitoring" eingeben und über eine gesicherte Internetverbindung täglich an die Bundesdruckerei übermitteln, wo die Daten im Auftrag des RKI zwischengespeichert und vom RKI täglich abgerufen werden.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Mit den zahlreichen Mutanten des COVID-19-Virus ist der Ausgang der Corona-Pandemie weiterhin ungewiss. Auch wenn die Inzidenzzahlen sinken gibt es noch keinen Grund zur Entwarnung. Dies zeigt sich auch an den Ereignissen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Ein rasanter Anstieg der Fallzahlen hatte eine Abriegelung der Stadt zur Folge. Im Flyer "Sicher durch den Sommer" gibt das RKI Tipps, wie man sich am besten vor einer Infektion schützen kann. Denn die Pandemiebekämpfung bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.