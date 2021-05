Datenleck bei Zahlungsdienstleister Klarna

Aktuell beklagen sich diverse Nutzer des Zahlungsdienstleisters Klarna über eine Fehlfunktion beim Login. Wie sich dem Twitter-Account @Esraefe entnehmen lässt, haben Nutzer Zugriff auf äußerst empfindliche Daten von anderen Kunden des Dienstleisters. Dies betrifft neben Einkäufen, die mit Klarna bezahlt wurden, auch Adressdaten sowie Bankinformationen. Laut dem Unternehmen handelt es sich um eine technische Störung.

In einem Blogpost auf der Webseite von Klarna gibt das Unternehmen bekannt, dass insgesamt 9.500 Kunden von dem Fehler betroffen waren. Der Zugriff auf die Daten soll vollkommen willkürlich erfolgt sein und es wurden keinerlei Karten- oder Bankdaten angezeigt. Dies widerspricht jedoch der Aussage des genannten Twitter-Accounts “I can see all the information they provided including stored bank details, addresses, phone numbers, purchases etc.”. Verantwortlich für den Leak war ein Update, das kurz vorher eingespielt wurde. Ursache war menschliches Versagen. Eine unzureichende Risikobewertung eines Subsystems führte dazu, dass ein Bedienungsfehler ohne angemessene Qualitätssicherung im Live-Systeme von Klarna ausgeführt wurde.

Außerdem nennt Klarna unter dem Punkt Zeitplan und nächste Schritte “Analysieren, welche Nutzer*innen von dem Vorfall betroffen waren und in welchem Umfang”. Was im Konflikt mit der Aussage steht, dass keinerlei Bankdaten geleakt wurden. Somit bleibt zunächst abzuwarten, welche Nutzerdaten tatsächlich betroffen waren. Alle Kunden des Zahlungsdienstleisters sollten in den nächsten Tagen und Wochen das eigene Konto genauestens beobachten und bei einem verdächtigen Verhalten sofort reagieren. Dies gilt neben dem Klarna-Konto auch für die dort hinterlegten Bank- beziehungsweise Kartendaten.

Klarna ist ein schwedischer Zahlungsanbieter, dessen Hauptsitz in Stockholm liegt. Der Dienst bietet Unternehmen diverse Dienstleistungen im E-Commerce an. Hauptsächlich übernimmt Klarna Zahlungsansprüche der Händler. Unter anderem erfolgt die Abwicklung durch das schwedische Unternehmen, wenn Kunden in einem Shop auf Rechnung bestellen.