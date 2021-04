PC-Markt: Nachfrage steigt im ersten Quartal 2021 um über 55 %

Immer mehr Menschen benötigen in Zeiten von Home-Office und Online-Uni einen eigenen Laptop, Desktop oder eine Workstation. Dieser Zuwachs der Nachfrage spiegelt sich auch in einer Studie des Marktforschungsunternehmens IDC wider. Demnach ist der Geräte-Absatz, trotz des anhaltenden Mangels an Prozessoren und GPUs und anderen Komponenten, im ersten Quartal 2021 um 55 % im Jahresvergleich auf beinahe 84 Millionen Einheiten gewachsen.

Das Unternehmen mit dem höchsten Absatz stellt laut dem IDC-Zahlen Lenovo dar, mit 20,401 Millionen Geräten. Knapp dahinter platziert sich HP mit 19,237 Millionen verkauften PCs. Dell landet mit 12,946 Millionen abgesetzten Geräten auf Platz 3 und Apple mit knapp sieben Millionen Geräten auf Platz 4. Platz 5 wird von Acer beansprucht mit 5,837 Millionen verkauften PCs. Sonstige Hersteller summieren sich auf 18,868 Millionen abgesetzte PCs.

Die Forscher rechnen darüber hinaus mit einem rekordverdächtigen Wachstum von 18,2 Prozentpunkten für den PC-Markt im Jahr 2021. Demnach prognostiziert IDC für das laufende Jahr ein Gesamtverkaufs-Volumen von etwa 357,4 Millionen Geräten. Wobei sowohl Desktop-PCs als auch Notebooks und Workstation mit inbegriffen sind.

Auch die kommenden Jahre rechnet das Marktforschungsunternehmen mit weiterem Zuwachs. So hält IDC eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2,5 Prozentpunkten bis zum Jahr 2025 für durchaus realistisch.