Caseking startet die Schnäppchenjagd 2020 mit den King Deals

Am kommenden Freitag, den 27. November 2020 ist es wieder soweit und die große Schnäppchenjagd anlässlich des Black Friday beginnt. Bereits jetzt schon lassen sich bei Caseking mit den King Deals bis zu 50 % beim Kauf bestimmter Artikel sparen. Besagte Angebote laufen vom 23. bis zum 30. November 2020. Auf einer entsprechenden Übersichtsseite finden sich bereits die ersten Angebote. Diese ändern sich in unregelmäßigen Abständen, somit lohnt es sich immer mal wieder vorbei zu schauen.

Aktuell können neben dem Noblechairs Hero-ST-Gaming-Stuhl in der Limited Edition noch weitere Schreibtischstühle von Nitro Concepts erworben werden. Außerdem wurde der Full-Block-GPU-Kühler Glacier G30 Strix inkl. Backplate von Phanteks reduziert. Zudem gehört das Elements Air Gaming Mauspad von Glorious PC Gaming Race zu den King Deals. Hier beläuft sich der Liefertermin jedoch erst auf den 18. Dezember 2020. In den kommenden Stunden beziehungsweise Tagen folgen noch Produkte von ASUS, Gigabyte, Alpenföhn, Lian Li, Corsair, Noiseblocker, Noctua und vielen mehr.

Im Vorfeld konnten wir bereits einen Blick auf die geplanten Angebote von Caseking werfen. So wird es unter anderem den D12 Gaming Desk in Schwarz als auch in Schwarz/Rot für rund 90 Euro geben. Außerdem wird die XM1 Gaming Maus in Schwarz und auch in Weiß über 30 % reduziert. Wer auf der Suche nach einer individualisierten Tastatur ist, sollte Ausschau nach dem Glorious PC-Gaming-Race-GMMK-Tastatur-Konfigurator halten. Hier wird es anlässlich der King Deals einen Preisnachlass von 20 % geben.

Für alle Nutzer, die beabsichtigen, sich ein neues Gehäuse anzuschaffen, gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten. Mit dem PHANTEKS Enthoo-Evolv-X-Midi-Tower steht ein entsprechendes Angebot bei den King Deals bereit. Der Tower wird sowohl in Silber als auch in Anthrazit um über 15% reduziert. Aber auch beim be quiet! Pure-Base-600-Midi-Tower lässt sich in Zukunft sparen.