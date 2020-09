Online-Händler Rakuten schließt seinen deutschen Marktplatz

Der japanische Amazon-Konkurrent Rakuten gab bekannt, dass er seinen deutschen Marktplatz bald schließen wird. Ab dem 15. Oktober werden demnach keine neuen Bestellungen mehr angenommen.

Die Gründe für den Rückzug liegen laut Rakuten an den Herausforderungen "in Deutschland eine relevante Marktpräsenz zu erreichen". Man will sich jedoch nicht vollkommen aus dem deutschen Markt zurückziehen. Die Schließung des deutschen Online-Handelsplatz sei "Teil eines Transformationsprozesses". Dieser soll den Fokus stärker auf Wachstumspotentiale richten und die Bereiche "Advertising" und "digital Inhalte" stärken. Rakuten betreibt hierzulande unter anderem auch die E-Book-Plattform Tolino und den Streaming-Dienst Rakuten TV. Diese sollen auch weiterhin fortgeführt werden.

Für Händler soll zudem das E-Commerce-Programm Club R weiterhin die Möglichkeit bieten, Kunden mit ihren Produkten zu erreichen. Im Zuge der Schließung soll es auch Entlassungen geben, man wolle den Betroffenen jedoch Abfindungen "über marktüblichen Anforderungen" hinaus bieten und auch bei der Suche einer neuen Stelle unterstützen. Des weiteren sollen alle Maßnahmen sehr transparent für alle Angestellten umgesetzt werden.