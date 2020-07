Stadia-Controller: Endlich ohne Kabel

Auch wenn Googles Stadia mittlerweile schon seit geraumer Zeit auf dem Markt aktiv ist, läuft es mit dem Wireless-Controller noch nicht rund. Jetzt ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen und so soll sich das Google-Gamepad nun endlich auch ohne Kabel mit Android-Geräten nutzen lassen. Um den Stadia-Controller mit dem eigenen Android-Smartphone zu verbinden, wird die neueste Version von Stadia benötigt. Zudem müssen sich sowohl der Controller als auch das Smartphone im gleichen WLAN-Netz befinden. Anschließend können die beiden Geräte mit Hilfe der App verbunden werden.

Somit scheint Google langsam aber sicher den Gamern auch auf dem Smartphone ein vollständiges Spielerlebnis zu bieten. Warum dies jedoch solange gedauert hat, bleibt unklar.

Allerdings gibt es weitere Neuigkeiten für alle Pro-Abonnenten: Mit Crayta, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Steamworld Dig sowie West of Loathing stehen vier weitere Titel zur Verfügung. Die Spiele Serious Sam Collection, Spitlings und Stacks on Stacks (on Stacks) hingegen sind nicht mehr spielbar. Außerdem gilt zu beachten, dass ab dem 16. Juli auch The Elder Scrolls Online von Googles Spiele-Streaming-Plattform verschwinden wird.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich Googles Stadia mal genauer anschauen möchte, hat die Möglichkeit, für rund 10 Euro pro Monat ein Pro-Abo abzuschließen. Sollte man sich mit einem aktiven Pro-Abonnement Spiele kaufen, lassen sich diese auch noch daddeln, wenn man das Abo beendet hat.