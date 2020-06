AT&T will Warner Interactive für 4 Milliarden US-Dollar verkaufen

Allem Anschein nach möchte sich AT&T von seiner Gamessparte Warner Bros. Interactive Entertainment trennen. Interessiert an der Übernahme für rund vier Milliarden US-Dollar sind laut Angaben des US-amerikanischen Senders CNBC neben EA auch Take Two sowie Activision Blizzard. Allerdings bleibt zunächst abzuwarten, ob es tatsächlich durch die genannten Spieleschmieden zu einer Übernahme kommt. Zudem wäre es möglich, dass AT&T lediglich den Markt sondieren möchte, um sich zunächst einen Eindruck zu verschaffen, welchen tatsächlichen Betrag Warner Bros. Interactive Entertainment bei einem Verkauf erzielen könnte. Ebenfalls wäre es möglich, dass der potenzielle Verkaufspreis aufgrund von drei Bewerbern nochmals ansteigt.

Mit der Akquisition von Warner Bros. Interactive Entertainment dürften die Interessenten ihr Portfolio allerdings um äußerst lukrative Spiele erweitern. Unter anderem umfasst eine Übernahme die Rechte an Games wie zum Beispiel Harry Potter oder Mortal Kombat. Besagte Titel dürften sich von selbst verkaufen. Allerdings ist davon auszugehen, dass AT&T auch weiterhin ein Stück vom Kuchen abhaben will und trotz Verkauf der Gamingsparte Lizenzgebühren verlangen wird.

Auch wenn sich der Verkauf bzw. die Verhandlungen noch über einen längeren Zeitraum hinziehen werden, könnte AT&T sich früher oder später tatsächlich von Warner Bros. Interactive Entertainment trennen. Das Unternehmen kämpft aktuell mit der Bewältigung eines immensen Schuldenberges von rund 109 Milliarden US-Dollar. Allerdings wären die mit dem Verkauf der Gamessparte zunächst angestrebten vier Milliarden lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Jedoch würden die möglichen Lizenzgebühren eine weitere Einnahmequelle darstellen. Zudem ist davon auszugehen, dass sich AT&T in Zukunft von weiteren, nicht zum Kernbereich gehörenden, Geschäftsfeldern verabschieden wird.