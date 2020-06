Corona-Pandemie sorgt für starkes Umsatzwachstum bei eBay

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie spielt sich das Leben für die meisten Menschen aktuell in den eigenen vier Wänden ab. Auch wenn Länder wie Deutschland die Beschränkungen wieder lockern, lässt sich die Gefahr einer Ansteckung mit dem COVID-19-Virus nicht ausschließen. Aus diesem Grund nutzt die Bevölkerung vermehrt Online-Plattformen, um eine Vielzahl von Einkäufen gefahrlos von Zuhause aus zu erledigen. Dies zeigt sich nun auch anhand der veröffentlichten Prognose für das laufende zweite Quartal der Auktionsplattform eBay.

Wie das Unternehmen bekannt gab, hat das Handelsvolumen in der Vergangenheit auf der Plattform zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr rechnet eBay mit einem Wachstum von bis zu 26 %. Die prognostizierten Quartalseinnahmen sollen sich auf satte 2,8 Milliarden US-Dollar belaufen. Somit läge das Umsatzplus von eBay bei rund 15%. In der Vergangenheit war man beim US-amerikanischen Unternehmen davon ausgegangen, den Umsatz um maximal 2 % steigern zu können.

Trotz der für eBay erfreulichen Quartalszahlen gab die Onlineplattform noch keinen Gesamtjahresausblick bekannt. Zwar suggerieren die genannten Zahlen ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr, jedoch bleibt zunächst abzuwarten, wie sich das Kaufverhalten der Kunden nach der Krise entwickeln wird.

Neben einem fettem Umsatzplus erfreut sich eBay auch an einem Zuwachs von neuen Händlern, die aufgrund der Ausgangssperren die eBay-Dienste sowie die Webseite eBay-Kleinanzeigen vermehrt aufsuchen. Diese werden die Plattform mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nutzen und so das Angebot des Portals erweitern.

Dank der gestiegenen Einnahmen konnte die eBay-Aktie zudem einen vorbörslichen Kurssprung von über 10 % erzielen. Somit dürfte eBay und der gesamte Onlinehandel zu einem der großen Gewinner der Corona-Pandemie zählen.