Epic akquiriert das Unternehmen hinter den Gesichtsanimationen von God of War und Marvels Spider-Man

Wie jetzt bekannt wurde, hat der Fortnite-Entwickler Epic Games die Firma Cubic Motion akquiriert. Das Unternehmen ist in erster Linie bekannt für seine Tools, die für die Erstellung von menschlichen Gesichtern in den Spielen Marvels Spider-Man und God of War verantwortlich sind. Allem Anschein nach beabsichtigt Epic besagte Technologie von Cubic Motion in die Unreal Engine zu integrieren.

Neben Unity ist die Unreal Engine eines der beliebtesten Tools, das bei der Erstellung von Spielen zum Einsatz kommt. Unter anderem wurden der Final Fantasy VII Remake, Gears 5, The Outer Worlds und Fortnite mit der Unreal Engine entwickelt.

Laut GamesIndustry wechseln sämtliche Mitarbeiter von Cubic Motion zu Epic. Außerdem wird das Unternehmen auch in Zukunft weiterhin mit seinen derzeitigen Kunden und Partnern zusammenarbeiten. Somit dürfte sich die Akquirierung von Cubic Motion nicht negativ auf die Veröffentlichung von kommenden Spielen auswirken.

Des Weiteren handelt es sich bei der Übernahme von Cubic Motion um die insgesamt siebte Akquisition von Epic seit Anfang des Jahres 2019. Allerdings ist das US-amerikanische Unternehmen Unity Technologies auch nicht untätig und hat bislang ebenfalls sieben Unternehmen übernommen. Somit scheinen sich Epic und Unity derzeit ein Kopf an Kopf Rennen zu liefern, um die eigene Game-Engine weiter zu verbessern.



Dass die Gamer von heute gerade auf realistische und glaubwürdige Gesichter großen Wert legen, sieht man am Beispiel von Mass Effect: Andromeda. Das von der Spieleschmiede BioWare entwickelte Action-Rollenspiel erntete in der Vergangenheit viel Kritik von der Gaming-Szene.