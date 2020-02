Immer mehr Menschen bezahlen kontaktlos

Weltweit setzen immer mehr Menschen auf das kontaktlose Bezahlen. Der Marktanteil ist laut der Marktforscher von Juniper Research rasant gestiegen. Demnach soll im laufenden Jahr der Umsatz bereits bei rund 178 Milliarden US-Dollar liegen und bis zum Jahr 2024 rechnen die Marktbeobachter sogar mit rund 1,5 Billionen US-Dollar. Damit würde in den kommenden vier Jahren eine weitere deutliche Steigerung dem Handel bevorstehen.

Vor allem die Möglichkeit, über das Smartphone kontaktlos zu bezahlen, sorgt für einen rasanten Anstieg der Technologie. Allem voran ist dabei Apple Pay zu nennen. Demnach sei Apple Pay für rund 43 % aller Transaktionen verantwortlich und hat damit den größten Marktanteil. Aber auch Google Pay soll deutlich aufholen. Neben dem Smartphone nutzen die Käufer außerdem die bereits integrierte Funktion der Kreditkarte immer häufiger.

Der größte Teil des Wachstums ist jedoch in den USA zu beobachten, da dort Kreditkarten deutlich verbreiteter sind als beispielsweise in Deutschland. Ob sich der Trend auch in Deutschland durchsetzen wird und immer mehr Menschen kontaktlos ihre Einkäufe bezahlen werden, bleibt abzuwarten. In Deutschland gilt nach wie vor das Bargeld als beliebteste Zahlungsmethode.