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Am ersten Mai-Wochenende 2026 feierte der eingetragene Verein Retro-Lan-Projekt in Alsfeld-Liederbach sein fünfjähriges Bestehen. Im dortigen Sportlerheim der TuS-Liederbach wurde die elfte LAN veranstaltet, zu der einer unserer Redakteure ebenfalls privat anreiste. Hier waren Spiele aus den Jahren 1990 bis 2010 im Programm, aber auch das fünfjährige Bestehen des Vereins wurde mit einer dreitägigen LAN gefeiert. Neben regionaler Presse besuchte am Freitag ebenfalls der Bürgermeister der Stadt Alsfeld, Stephan Paule, den Verein zur Gratulation und schwelgte in Erinnerungen der eigenen Vergangenheit.

Auch wenn sich Retro-LAN-Projekt e.V. ähnlich schreibt, wie die Retro-LAN in NRW, über welche wir berichteten, haben beide verschiedene Veranstalter und Konzepte. Beim Retro-LAN-Projekt geht es vorrangig um die Spielerfahrung. In erster Linie stellt der Verein Hardware zur Verfügung, welche bereits mit Windows XP und den Spielen ausgestattet ist. Hierbei handelt es sich um ausrangierte Business-Hardware, welche durch Aufrüstungen für die alten Spiele bis 2010 ertüchtigt wurde. Selbstverständlich kann bei Bedarf auch eigene Hardware mitgebracht und genutzt werden.

Der Schwerpunkt liegt aber auf den vom Verein zur Verfügung gestellten Computer. Dies hat auch den Vorteil, dass man einfach teilnehmen kann, ohne große Vorbereitungen. Auch sind so keine Vorkenntnisse notwendig, es kann einfach losgespielt werden. Dies betrifft auch einen weiteren Gedanken des Vereins. Heutige Spiele erfordern meist Online-Konten, Zusatzsoftware und Multifaktorauthentifizierungen, welche manche Menschen nicht leisten können. Hier ein niederschwelliges, inklusives Angebot zu schaffen, gehört zum sozialen Engagement des Vereins.

Mit einem festen Vereinsheim ist sowohl ausreichend Platz zum Spielen als auch Schlafen und Essen vorhanden. Verkehrsgünstig gelegen an der A7, war die Jubiläums-LAN in Alsfeld-Liederbach hervorragend besucht, mit Teilnehmern aus vielen Regionen Deutschlands. Die Teilnahme an den viermal im Jahr stattfindenden LANs steht auch Nicht-Vereinsmitgliedern jederzeit offen. Für den nächsten Termin im September können noch Eintrittskarten erworben werden.