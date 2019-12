Hardwareluxx wünscht frohe Weihnachten 2019!

Im Namen des gesamten Hardwareluxx-Teams wünschen wir all unseren Lesern und Community-Mitgliedern ein fröhliches Weihnachtsfest: Genießt die ruhigen Stunden des Jahres mit vielen Plätzchen, Lebkuchen, dem einen oder anderen Glas Glühwein und natürlich mit vielem und leckerem Essen. Lasst Euch von Euren Liebsten reich beschenkten – wir sind uns sicher, dass bei einigen ein neues Stück Technik unter dem Weihnachtsbaum liegen wird, das es über die freien Weihnachtsfeiertage auszuprobieren gilt. Denkt aber auch daran, etwas Abstand vom hektischen Alltag zu nehmen, die freien Tage mit der Familie zu genießen und Kraft für das nächste Jahr zu tanken!

Auch wir werden es in den nächsten Tagen etwas ruhiger angehen lassen, jedoch nicht vollständig in den Winterschlaf verfallen, denn den einen oder anderen Testartikel wird es zwischen den Jahren bei uns trotzdem noch geben, genau wie einige Nachrichten-Meldungen aus der IT-Welt.

Natürlich aber lohnt auch weiterhin ein täglicher Blick in unseren diesjährigen XXL-Adventskalender, hinter dessen Türchen sich tagtäglich ein neuer Hardware-Gewinn versteckt – unser Adventskalender reicht auch in diesem Jahr über Heiligabend bis weit ins neue Jahr hinaus. Es warten noch einige hochpreisige Hardware-Gewinne, denn mit unserem Adventskalender wollen wir uns gleichzeitig bei all unseren Lesern und Community-Mitgliedern für ihre Treue in den letzten zwölf Monaten aber auch für die zahlreichen konstruktiven Zuschriften, die abertausenden Kommentare im Forum und natürlich für die häufigen Besuche bedanken. Danke!

In diesem Sinne: Frohes Fest!

… Ach ja, unser alljährlicher Hinweis fehlt noch:

Wenn's mit dem richtigen Geschenk nichts geworden ist, gibt es immer noch unseren Marktplatz. Sollte also das Mainboard nicht das richtige gewesen sein oder die Gaming-Kugel-Maus von Oma sich als Flopp erweisen, findet man dort sicherlich einen Tausch- oder Verkaufspartner.