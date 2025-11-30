Werbung

Es ist Weihnachtszeit – und zu einer richtigen Weihnachtszeit auf Hardwareluxx gehört natürlich unser alljährlicher Adventskalender. Statt mit Schokolade füllen wir unseren XXL-Weihnachtskalender wie in jedem Jahr mit tollen Preisen. Jeden Tag von 00:00 bis 23:59 Uhr vom 01.12.2025 bis zum 02.01.2026 (wir haben einen XXL-Adventskalender mit insgesamt 32 Türen) wird es auf dieser Seite ein anderes Produkt zu gewinnen geben. Also bookmarked Euch diese Seite und schaut täglich rein – wir wünschen unseren Lesern viel Spaß bei der (täglichen) Teilnahme und viel Glück.

Frohe Weihnachten!

Unser tolles Weihnachtsmotiv wurde künstlich generiert von ChatGPT / Dall-E.

Dieses Jahr mit im Adventskalender: Viele aktuelle Produkte von Thermalgrizzly, FRITZ, G.Skill, In Win, Antec, ARCTIC, Toshiba, Kingston, be quiet!, Valkyrie, Teamgroup, NZXT, Seagate, Kiwi Ears, TRYX, LC-Power, deepcool, UGREEN, QNAP, FSP, Eizo, Cooler Master, Zotac, Sharkoon, Lian Li, Endorfy, AOC, Caseking, Huawei, Samsung, Noctua und ASUS. Und vielleicht kommt im Laufe der Tage auch noch der eine oder andere hinzu.

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Der Datenschutz ist gewährleistet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die Emailadressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.

P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten. Die Gewinner werden wir in unregelmäßigen Abständen ziehen und auf dieser Seite veröffentlichen.