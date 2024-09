Werbung

Wer kräftig sparen möchte, der kommt von heute an bis zum 30. September nicht mehr an notebooksbilliger.de vorbei, denn dort finden die Black Weeks für das dritte Quartal 2024 statt. Wieder einmal mehr sind zahlreiche Schnäppchen zu finden – egal ob Notebook, SSD, Eingabegerät oder das neueste Softwarepaket. Damit unsere Leser nicht den Überblick verlieren, haben wir die interessantesten Deals in einer Übersichts-News zusammengestellt.

Wichtig ist an dieser Stelle: Nicht alle Angebote stehen über den gesamten Zeitraum bereit. Es lohnt sich, in den folgenden Tagen immer wieder einmal bei notebooksbilliger.de vorbeizuschauen, vielleicht ist das ersehnte Schnäppchen doch noch vorhanden.

Neben den hier vorgestellten Deals gibt es direkt bei notebooksbilliger.de zahlreiche weitere Angebote. Darüber hinaus laufen nicht alle Deals über die gesamte Laufzeit. Die Black Weeks laufen bis zum 30.09.2024 23:59 Uhr.

Die spannendsten Notebook-Deals

Natürlich gibt es bei den Black Weeks von notebooksbilliger zahlreiche Notebooks stark reduziert. Mit einem Preisvorteil von satten 34 % gegenüber dem Vergleichspreis ist das Razer Blade 16 ein echtes Schnäppchen. Zum Preis von 1.699 Euro erhält man mit einem Intel i9-13950HX und einer NVIDIA GeForce RTX 4070 nicht nur ein echtes Power-Duo, sondern darüber hinaus 16 GB RAM und eine 1 TB fassende SSD. Für eine performante Darstellung sorgt ein 240 Hz schnelles 16-Zoll-Display. Hier sollte man allerdings schnell sein, denn das Angebot läuft nur bis 16. September 2024.

Soll es kein High-End-Gaming-Bolide sein, bietet sich das Acer Swift Go 14 OLED (SFG14-63-R917) an, bei dem es sich schon um einen Copilot-PC mit Ryzen-Prozessor (AMD Ryzen 5 8645HS) zum Einsatz. Der 14-Zöller setzt auf ein OLED-Display im 16:10-Format, sodass mehr Platz in der Höhe geboten wird. In den Black Weeks wird das gerade einmal 1,32 kg schwere Notebook zum Schäppchenpreis von 699 Euro angeboten, was einer Ersparnis von 24 % entspricht.

Kräftig gespart werden kann auch beim MSI Modern 15 H AI C1MG-081, das mit einem Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB DDR5 RAM und einer 512GB fassenden SSD ausgestattet wurde. Das Display besitzt das 15,6-Zoll-Format und löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten, also FullHD, auf. Das Modern-Notebook ist lediglich 19,9 mm dünn und bringt 1,9 kg auf die Waage. Während der Black Weeks müssen 849 Euro investiert werden, was einem Vorteil von 27 % gegenüber dem Vergleichspreis entspricht.

Die besten Notebook-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis Razer Blade 16 - 16 Zoll

(Core i9-13950HX, RTX 4070, 16 GB RAM, 1TB SSD) 1.699,00 Euro 2.593,42 Euro 34 % GIGABYTE AORUS 15 BKF-H3DE754SD - 15 Zoll

(Core i7-13620H, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD) 989,00 Euro 1.167,43 Euro 14 % Acer Swift Go 14 OLED (SFG14-63-R917) - 14 Zoll

(Ryzen 5 8645HS, 16 GB RAM, 512 GM SSD)

699,00 Euro 933,61 Euro 24 % MSI Modern 15 H AI C1MG-081 - 15,6 Zoll

(Core Ultra 7 155H, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD) 849,00 Euro 1.167,32 Euro 27 % Lenovo LOQ 83JC008BGE - 15,6 Zoll

(Ryzen 7 7435HS, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD) 749,00 Euro 944,06 Euro 20 % MSI Thin GF63 12VE-029 - 15,6 Zoll

(i5-12450H, RTX 4050 16GB RAM, 512GB SSD) 799,00 Euro 855,99 Euro 6 % Lenovo IdeaPad 3 Slim 83ER008CGE - 15,6 Zoll

(i5-12450H, 8GB RAM, 512GB SSD) 399,00 Euro 488,66 Euro 17 %

Die spannendsten Komplettsystem-Deals

Nicht nur diverse Notebooks gibt es stark vergünstigt während der Black Weeks bei notebooksbilliger.de, auch verschiedene Komplettsysteme – vom High-End-Gaming-Boliden bis zum platzsparenden Mini-PC gibt es dicke Rabatte.

Wer auf der Suche nach einem neuen High-End-System ist, der sollte einen Blick auf den MSI MPG Trident AS 14NUE7-684AT PC werfen. In dem schlanken und kompakten Gehäuse sorgen ein Intel Core i7-14700F und eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Super für hohe Frameraten. Abgerundet wird die Ausstattung von 32 GB DDR5 RAM und einer 1 TB fassenden M.2-SSD, während die SILENT-STORM-Kühllösung einen leisen Betrieb garantiert. Das Trident-Modell kostet im Angebot 1.699 Euro.

Eine weitere kompakte High-End-Lösung ist der Acer Predator Orion X POX-650, der im Würfel-Gehäuse auf eine leistungsstarke GeForce RTX 4080 setzt und ihr einen Core i7-13700 zur Seite stellt. Dank einer Innenraum-Konstruktion mit drei Zonen und einer AIO-Wasserkühlung sind niedrige Temperaturen garantiert. Über die magnetische Front-Abdeckung ist zudem ein einfacher Zugriff auf die Hardware möglich. Das kompakte Powerhouse schlägt in den Black Weeks mit 2.399 Euro zu Buche.

Die besten Komplettsystem-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis MSI MPG Trident AS 14NUE7

(Core i7-14700F, RTX 4070 Super, 32GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD) 1.699,00 Euro 1.908,13 Euro 11 % Acer Predator Orion X POX-650

(Core i7-13700, RTX 4080, 32GB DDR5 RAM, 1TB + 1TB M2. SSD) 2.399,00 Euro 2.671,24 Euro 10 % MSI Barebone Cubi 5 12M-283BAT

(i5-1235U, Intel Iris Xe Grafik) 329,00 Euro 434,45 Euro 22 % Lenovo IdeaCentre 3 07IRB8 90VT0036GE

(i5-13400, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Grafik 730) 529,00 Euro 679,69 Euro 22 %

Die spannendsten Komponenten-Deals

Im Bereich der Komponenten gibt es zahlreiche Rabatte aus nahezu allen Produktkategorien. So gibt es Grafikkarten wie die KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER ST 1-Click OC für 969 Euro oder die KFA2 GeForce RTX 4070 Super EX GAMER 1-Click OC für 589 Euro. Modelle mit AMD-GPU wie die Acer NITRO AMD Radeon RX 7800 XT OC sind ebenfalls im Angebot. Letztere wird für 469 Euro angeboten.

Wer ein NAS mit 8 TB Speicher sucht, bekommt ein entsprechendes Bundle mit einer Synology DiskStation DS223j schon für 379 Euro. Wer eine größere Lösung auf dem Wunschzettel stehen hat, kann zum Synology DS923+ im Bundle mit vier 4 TB-HDDs greifen. Das Gehäuse-Segment vertreten in unserer Auswahl das be quiet! Pure Base 500 FX und das Fractal Design North XL Charcoal Black. Auch leistungsstarke Netzteile wie das kompakte ASUS ROG Loki SFX-L Platinum mit 1.000 W oder das be quiet! PURE POWER 12 M werden vergünstigt angeboten.

Die spannendsten Software-Deals

Im Zuge der Black Weeks gibt es bei notebooksbilliger.de auch zahlreiche Software-Downloads zu teils deutlich günstigeren Preisen abzustauben. Darunter beispielsweise die McAfee Internet Security, welche sich ein Jahr lang auf drei unterschiedlichen Geräten einsetzen lässt. Sie gibt es bereits für 11,99 Euro und damit zu einer Ersparnis von stolzen 46 %. Wer hingegen seine Steuererklärung für 2024 mit WISO Steuer machen möchte, bekommt das Tool für 22,99 Euro und damit gut 11 % günstiger gegenüber dem Vergleichspreis.

Wer seinen Mac aufräumen möchte, der kann zu MacPaw CleanMyMac X greifen. Mit unbegrenzter Laufzeit gibt es die Software für 24,99 Euro, was einer Ersparnis von 52 % entspricht.

Die besten Software-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis McAfee Total Protection [3 Geräte - 1 Jahr] 13,99 Euro 27,86 Euro 46 % WISO Steuer 2024 22,99 Euro 25,78 Euro 11 % MacPaw CleanMyMac X 25,49 Euro 52,00 Euro 52 % Adobe Photoshop Lightroom, 1 TB [1 Jahr] 79,79 Euro Exklusives Bundle



