In den vergangenen Wochen bis zur Deadline am 20. Juli konnten unsere Leser im Rahmen der EHA Reader Awards 2023 über die Hersteller des Jahres abstimmen. Wir haben die entsprechenden Daten ausgewertet, die Stimmen der übrigen Länder herausgefiltert und präsentieren nun die Gewinner. In vielen Bereichen haben wir das erwartete Ergebnis gesehen, in anderen wurden wir jedoch auch wieder einmal überrascht.

Bei den Desktop-Prozessoren scheint AMD weiterhin in eurer Gunst deutlich vor Intel zu liegen, während bei den Mobil-Prozessoren wiederum Intel die Nase vorne hat. Allerdings sprechen wir hier von 35,9 zu 35,8 % und damit einem äußerst knappen Ergebnis. Bei den Desktop-Prozessoren fällt die Stimmverteilung mit 63,6 zu 29,8 % deutlich zu Gunsten AMDs aus.

Mit fast doppelt so vielen Stimmen wie der zweite Platz belegt ASUS die Spitzenposition bei den Mainboardherstellern – gefolgt von MSI, Gigabyte und ASRock. In den DIMM-Steckplätzen der Mainboards seht ihr G.Skill als Hersteller des Jahres für die dazugehörigen Speicherkits. Die weiteren Plätze belegen Corsair und Crucial.

ASUS ist mit 20,1 % auch euer beliebtester Hersteller für Grafikkarten. Mit seien Founders Editionen hat NVIDIA mit 14,8 % die meisten seiner Boardpartner überholt und liegt direkt hinter ASUS. EVGA landet auf Platz drei – vermutlich ist es das letzte Mal, dass der Hersteller, der seine Grafikkarten-Ambitionen eingestellt, in diesem Zusammenhang auftauchen wird.

Wieder mit doppeltem Abstand belegt Noctua den Spitzenplatz bei den Luftkühler-Herstellern. Auf Platz zwei und drei landen be quiet! und Alpenfön. Bei den AiO-Kühlern seht ihr Arctic, be quiet! und Corsair auf den ersten drei Plätzen. Allesamt mit 14,6, 13,3 und 12,6 % dicht zusammen. Wer auf eine Custom-Wasserkühlung setzt, sieht Alphacool als Hersteller des Jahres. Hier folgen EKWB und Aqua Computer auf den weiteren Plätzen.

Erstmals einen Stimmen-Gleichstand gibt es bei den Lüftern. Mit jeweils 30 % teilen sich be quiet! und Noctua diesen Award.

Die Gewinner aller 33 Kategorien findet ihr in der folgenden Aufstellung:

Unser Glückwunsch geht an alle Hersteller des Jahres 2023!

Die Ergebnisse der European Reader Awards, wo dann alle europäischen Stimmen zusammen gezählt werden, werden am 31. August auf der IFA in Berlin veröffentlicht.