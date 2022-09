Das sind die Gewinner der EHA-Leser-Awards

Vor einigen Tagen haben wir die Hersteller des Jahres 2022 präsentiert. In diesem Jahr nutzen wir als Mitglied der European Hardware Association die IFA in Berlin, um die Gewinner der europaweiten Wahl zu verkünden. In einer Zeremonie werden zur aktuellen Stunde die Ergebnisse präsentiert und die Gewinner verkündet.

Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Tweakers aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich. Über alle Mitglieder hinweg wurden inzwischen über 500.000 Artikel geschrieben und die gemeinsame Reichweite beträgt 20 Millionen Leser – europaweit versteht sich.

Unter allen Teilnehmern haben wir in diesem Jahr wahlweise ein Modell der GeForce RTX 3080 oder der Radeon RX 6800 verlost. Der Gewinner entscheidet, welche Karte es werden soll und ob wir dessen Namen nennen dürfen.

Kommen wir aber nun zu den Leser-Awards der EHA 2022:

Wir gratulieren allen Gewinnern!