Vergabe der European Hardware Awards findet am 23. Mai statt

Zum achten Mal in Folge werden wir die European Hardware Awards vergeben. Leider wird auch in diesem Jahr eine Verleihung zur Computex in Taipei nicht möglich sein und so werden wir bereits am 23. Mai per Livestream die European Hardware Awards 2022 verleihen.

In den vergangenen Wochen haben die beteiligten Redaktionen in mehr als 40 Kategorien ihre Favoriten auserwählt. Nun geht es an die Punktevergabe. Wie wir zu den Abstimmungsergebnissen kommen, könnt ihr hier nachlesen. Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Tweakers aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich. Über alle Mitglieder hinweg wurden inzwischen über 500.000 Artikel geschrieben und die gemeinsame Reichweite beträgt 20 Millionen Leser – europaweit versteht sich.

In den kommenden Wochen werden wir aus den Finalisten die Gewinner wählen. Auch dies geschieht im gesamteuropäischen Aspekt – also durch alle beteiligten Redaktionen. Die Finalisten werden wir euch dann noch in einer gesonderten Meldung präsentieren.

Neben der Vergabe der European Hardware Awards präsentieren wir im Rahmen der Verleihung auch noch die Ergebnisse unserer pan-europäischen Hardware-Umfrage, zu der auch ihr einen Beitrag leisten werdet und die interessante Einblicke in das Kaufverhalten und die Entwicklung in den kommenden Monaten gibt.