Wähle den Hersteller des Jahres 2021 (mit Gewinnspiel)!

Auch in diesem Jahr könnt Ihr durch Eure Stimme den Hersteller des Jahres 2021 auf Hardwareluxx bestimmen - und gleichzeitig die European Hardware Community Awards 2021 mit beeinflussen. Über Eure Stimmabgabe fließen unsere Ergebnisse zusammen mit weiteren aus den anderen Ländern der EHA-Mitglieder. Je mehr Nutzer von Hardwareluxx abstimmen, desto besser ist unser Bild, welcher Hersteller in diesem Jahr die besten Produkte auf den Markt gebracht hat.

Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Tweakers aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich.

In 42 Kategorien könnt Ihr für den gewünschten Hersteller Eure Stimme abgeben - sei es bei den CPU-Herstellern, den Komponenten im Allgemeinen, für Eingabegeräte oder für mobile Hardware wie Notebooks und Tablets. Dabei muss nicht in jeder Kategorie ein Produkt benannt werden, Ihr könnt auch Kategorien auslassen. Uns ist es lieber, wenn wir ehrliche Nennungen in bestimmten Kategorien bekommen, als eine zwanghaft ausgefüllte Liste aller Kategorien.

Zum Abschluss habt Ihr außerdem die Möglichkeit, in einigen Sonderkategorien über das beste Gaming-Produkt, das beste Overclocking-Produkt, die beste neue Technologie und übergreifend das beste Produkt aus dem Jahr 2021 abzustimmen.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir in diesem Jahr einen MSI MEG AEGIS TI5 High-End-PC im Wert von über 4.000 Euro! Ein Modell dieses High-End-Rechners hatten wir bereits einmal in unserem Office zu Gast - das zu verlosende Modell ist mit einer RTX-3080-Grafikkarte, einem Core-i9-Prozessor, 128 GB RAM und zwei NVMe-Laufwerken aussergewöhnlich stark ausgebaut und wird dem Gewinner sicherlich richtig viel Spaß bereiten!

Unter diesem Link kommt Ihr zur Hersteller-des-Jahres-Umfrage des Jahres 2021:

Danke für Eure Teilnahme und die Stimme! Die Umfrage und das Gewinnspiel laufen bis zum 10. September, 12:00 Uhr.



P.S.: Eure Stimmen werden anonym ausgewertet, wir speichern keinerlei Benutzerinformationen zu Eurer Person. Die Email-Adressen für das Gewinnspiel werden nach der Verlosung wieder gelöscht.