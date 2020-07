Werde Redakteur(in) bei Hardwareluxx!

In den letzten Jahren hat sich um Hardwareluxx nicht nur eine der größten IT-Communities weltweit entwickelt, sondern auch ein Redaktionsangebot, das täglich über die neuesten Trends der Branche berichtet, die wichtigsten IT-Messen rund um den Globus besucht und den aktuellsten Produkten in umfangreichen Tests auf den Zahn fühlt.

Hinter Hardwareluxx steht seit vielen Jahren das gleiche, eingespielte Kern-Team, das schon während der Studien-Zeit nicht nur für Klausuren gebüffelt hat, sondern auch alle 8 Wochen ein Print-Magazin an den Start gebracht hat und auch heute noch jeden Tag in unserem CMS werkelt. Jetzt hast du die Möglichkeit ein Teil von Hardwareluxx zu werden.

Wen wir suchen

Um unsere News-Redaktion kräftig zu verstärken, suchen wir ab sofort freie Mitarbeiter, die sich mit viel Elan an die Aufgabe machen, die neuesten Trends zu entdecken, die aktuellen Gerüchte auf ihre Substanz zu durchleuchten und unsere Leserschaft immer auf dem Laufenden zu halten. Ihr werdet dazu in unser erfahrenes Team integriert, das euch zu Beginn hilft, mit der Informationsflut klar zu kommen und euch die wichtigsten Kniffe verrät.

Wichtig sind natürlich ein Interesse an der aktuellsten IT-Technik, eine Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und schlussendlich dürfen auch solide Kenntnisse der deutschen Sprache nicht fehlen.

Die Vorteile

Als freier News-Redakteur(in) seid ihr dabei maximal flexibel. Ihr könnt nicht nur von zuhause aus arbeiten, sondern euch auch eure Arbeitszeit frei einteilen.

Die Arbeit als News-Redakteur bei Hardwareluxx und mein Studium lassen sich ausgezeichnet unter einen Hut bringen. Durch die freie Zeiteinteilung wird es mir ermöglicht immer dann zu arbeiten, wenn es das Studium zulässt. (Marcel Haber)

Erfahrungsgemäß bietet sich die Arbeit als News-Redakteur(in) gerade für Schüler und Studenten an. Während eure Kommilitonen abends in der Bar kellnern müssen, habt ihre die freie Wahl, wann ihr euch an die Arbeit macht und könnt sogar mit eurem Hobby Geld verdienen. Gleichzeitig sammelt ihr Erfahrung in einer agilen Branche und kommt mit den Herstellern in direkten Kontakt.

Was wir bieten

Neben der angesprochenen Flexibilität bieten wir einen Platz in einem jungen und dynamischen Team, bei dem der Spaß an der Arbeit an erster Stelle steht und starre Strukturen ein Fremdwort sind. Hilfsbereitschaft wird großgeschrieben, was einen einfachen Einstieg garantiert. Die nötige Infrastruktur stellen wir über unser CMS zur Verfügung. Zudem bekommst du Zugang zu unserem umfangreichen Presseverteiler.

Bewirb dich jetzt

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt! Was wir von dir brauchen:

Infos zur Person und den persönlichen Interessen

Eine Probe-News mit einem Umfang ca. 1.800 Zeichen zu einem aktuellen Thema

Deine Bewerbung oder etwaige Rückfragen schickst du an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!