Die Prestige-Serie von MSI: Die Kraft, Neues zu erschaffen

Die Zahl an kreativen Köpfen, die aus ihrer Leidenschaft ihren Beruf machen, ist in den letzten Jahren geradezu explodiert. Immer mehr Menschen aus allen Lebensbereichen entscheiden sich für die Laufbahn eines professionellen Content Creators – sei es im Bereich der Foto- oder Bildbearbeitung, im Videoschnitt oder beim Programmieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden großen Zielgruppen von Zeitschriften, der Werbung oder auch Online-Plattformen zur Verfügung gestellt, und natürlich sind die Ansprüche daran entsprechend hoch. Es werden professionelle Ergebnisse in möglichst kurzer Zeit benötigt. Das setzt wiederum eine besonders leistungsstarke Hardware voraus.

Die Prestige-Serie von MSI wurde speziell mit Blick auf die Bedürfnisse von Content Creatorn entwickelt. Allerdings ist die Serie mehr als nur kraftvoll, wie ein Blick auf die neuen Prestige-Modelle P100 und PS341WU zeigt.

Der MSI Prestige P100: Elegantes Design, ungebremste Schaffenskraft

Der Prestige P100 von MSI ist ein leistungsstarker Creator-Desktop-PC, der in Sachen Design und Performance keine Kompromisse eingeht. Mit seinem schlanken 10-Liter-Gehäuse passt er sich platzsparend in jeden Arbeitsplatz ein. Der elegante, helle Look ist bewusst subtil gehalten – nicht nur, um dem kritischen Auge von Künstlern und Creatorn zu gefallen, sondern auch, um nicht mit unnötiger Effekthascherei vom Wesentlichen abzulenken: der kreativen Arbeit. Trotzdem ist der P100 mit der blauen Beleuchtung und den dezenten Goldnuancen nicht nur eine blanke Workstation, sondern ein echter Blickfang in privaten wie professionellen Arbeitsumgebungen.

Natürlich kommt es am Ende nicht nur auf Äußerlichkeiten an, sondern vor allem auf die inneren Werte. Und die können sich durchaus sehen lassen: Mit einer MSI GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6, einem Intel Core i9-9900K-Prozessor, 2 M.2-SSDs und bis zu 64 GB DDR4-RAM in seiner Maximalausstattung ist der P100 auch anspruchsvollsten Aufgaben wie der Verarbeitung von Material in 8k-Auflösung oder intensivem Multitasking mühelos gewachsen. Durch aktuellste Anschlussmöglichkeiten und Datenübertragungsverfahren geht die Übertragung von großen Datenmengen extrem schnell vonstatten. Der kreative Denkfluss wird also niemals durch unnötig lange Ladezeiten ins Stocken gebracht.

Allerdings ist der P100 mehr als nur ein starker PC in einer hübschen Verkleidung. Durch das exklusive MSI Creator Center können alle Arbeitsprozesse an dem Gerät mit wenigen Klicks optimiert werden: Alle für den Schaffensprozess nötigen Programme werden hier übersichtlich aufgelistet und verwaltet. Gleichzeitigen Prozessen können unterschiedliche Prioritäten und Rechnerressourcen zugewiesen werden, um so auch das letzte Quäntchen Leistung aus dem System zu holen und so eine spürbare Zeitersparnis zu verschaffen.

Der MSI PS341WU: Damit Pixel zu Kunstwerken werden

Egal wie stark die inneren Werte sind, für die meisten kreativen Prozesse ist die Optik entscheidend. Das hat sich MSI zu Herzen genommen und sein Repertoire um den PS341WU erweitert. Dabei handelt es sich um einen 34-Zoll WQHD-Monitor mit einem hochwertigen Nano-IPS-Panel. Mit dem Superbreitbildformat mit 5k2k-Auflösung und einem Seitenverhältnis von 21:9 stehen dem Nutzer ganze 5.120x2.160 farbkräftige Pixel zum Herumschubsen und Gestalten zur Verfügung.

Dieser Platz kann nicht nur genutzt werden, um extrem hochauflösende Bilder in ihrer ganzen Pracht zu erleben, sondern es können auch ganz einfach mehrere Fenster nebeneinander angeordnet werden, ohne dass der Platz knapp oder die einzelnen Darstellungen zu klein werden würden. Durch die praktischen Picture-in-Picture- (PIP) und Picture-by-Picture-Modi (PBP) können dafür auch Bildmaterialien aus unterschiedlichen Quellen herangezogen werden. Durch eine DCI-P3-Farbraumabdeckung von 98 % und VESA-zertifizierter DisplayHDR 600-Technologie entsteht ein klares, lebendiges und ausgesprochen farbkräftiges Bild.

Mit der MSI Creator-OSD lässt sich der PS341WU außerdem an die individuellen Ansprüche des Nutzers anpassen: Hier können nicht nur unterschiedliche Farbmodi eingestellt werden, sondern der Bildschirm lässt sich auch automatisch in unterschiedliche Bereiche einteilen, um ohne großen Zeitaufwand die optimale Bildschirmeinteilung zu finden. Durch den 5-Wege-Navigator-Joystick sind alle Einstellungen ganz intuitiv mit wenigen Handgriffen vorgenommen – ein umständliches Justieren wird damit hinfällig.

Um einen schmerzenden Nacken zu vermeiden, lässt sich der PS341WU natürlich höhenverstellen und neigen, um auch für lange Arbeitstage die ideale Arbeitsposition zu gewährleisten.

Ein Dreamteam für das professionelle Arbeiten

Der P100 und der PS341WU kommen beide aus der Hardwareschmiede von MSI und sind entsprechend perfekt aufeinander abgestimmt. Obwohl beide Systeme auch in jedem anderem Setup ganze Leistung erbringen, kann sich der Nutzer durch die Kombination von P100 und PS341WU darauf verlassen, dass ganz einfach alles funktioniert und hinsichtlich der Performance keinerlei Engpässe entstehen. So kann man sich ganz sorglos sofort auf das Wesentliche konzentrieren: Die produktive Umsetzung kreativer Ideen!

