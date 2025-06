Werbung

Advertorial / Anzeige:

KiWi Ears hat sich auf die Fahnen geschrieben erstklassige In-Ears für Musiker und Ton-Ingenieure zu entwickeln, die Musik genauso wiedergeben, wie es gedacht ist. Dazu werden die einzelnen Geräte in Handarbeit gefertigt, um stets die bestmögliche Qualität zu bieten. Jetzt gibt es bei eine große Rabatt-Aktion mit Preisvorteilen von bis zu 60 %.

In einen guten Sound-Device zu investieren, lohnt sich immer. Während die einst teure Grafikkarte schon längst nicht mehr zu den schnellsten Modellen am Markt gehört, sorgt ein guter In- oder Over-Ear-Kopfhörer auch nach vielen Jahren noch für einen exzellenten Klang und vermittelt Spaß auf der ganzen Linie. KiWi Ears hat sich auf anspruchsvolle Profis spezialisiert, die Musik genauso hören müssen, wie sie gedacht ist.

Jetzt gibt es bei KiWi Ears eine große Rabatt-Aktion. 25 verschiedene Modelle werden rabattiert angeboten. Mit einem Rabatt von 15 % gibt es beispielsweise die Kiwi Ears x HBB Punch, KE4, und die Orchestra Lite. Die KiWi Ears Singolo werden sogar mit einem Rabatt von 60 % angeboten, während bei den KiWi Ears Attiva 50 % gespart werden können.

Kiwi Ears x HBB Punch

Die Kiwi Ears x HBB Punch sind eine echte High-End-Lösung und - wie der Name schon verrät - in Kooperation mit dem Ton-Ingenieur HBB entstanden. Dabei handelt es sich um das Modell von Kiwi Ears mit dem bis dato stärksten Bass mit einer Anhebung von 15 dB im Subbass-Bereich. Dazu wird je ein 10 mm großer Composite Dynamic-Treiber genutzt, was für ordentlich Punch sorgt.

Gleichzeitig bieten die Kiwi Ears x HBB Punch, das für den Hersteller bekannte, ausgewogene Sounding, das sich ideal für On-Stage-Monitoring eignet. Dafür setzt der Hersteller auf dual Sonion EST-Treiber für den Hochtonbereich, die einen Frequenz-Bereich bis 40 kHz ermöglichen. Für den Mitteltonbereich werden sie, mit hochwertigen Knowles RAB 32257 Balanced-Armature-Treibern kombiniert. Insgesamt kommt also ein 3-Wege-Aufbau zum Einsatz.

Die Kiwi Ears x HBB Punch kosten normalerweise 449 US-Dollar und sind aktuell zu einem Preis von 381,65 US-Dollar zu haben, was einem Preisvorteil von 15 % entspricht.

Kiwi Ears Orchestra Lite

Kiwi Ears Orchestra Lite nutzen den gleichen akustischen Aufbau, der von den normalen Orchestra-In-Ears bekannt ist und auf eine 8-Wege-Konstruktion setzt. In jedem Ohrhörer kommen also acht Balanced-Armature-Treiber zum Einsatz. Darunter befinden sich auch Tweeter für den Ultra-Hochton-Bereich und ein Subwoofer. So wird ein Klang erreicht, der sich klar an professionellen Studio-Monitoren orientiert.

Obwohl die Kiwi Ears Orchestra Lite preislich attraktiver aufgestellt sind als die originalen Orchestra, werden sie per Hand gefertigt und durchlaufen die gleiche Qualitätskontrolle. Angeschlossen werden die In-Ears mit einem 7n Sauerstoff-freiem Kupferkabel.

Normalerweise kosten die Kiwi Ears Orchestra Lite 249 US-Dollar, jetzt sind sie mit einem Rabatt von 15 % für 211,65 US-Dollar zu bekommen.

Kiwi Ears Aether

Die Kiwi Ears Aether verfügt über einen bahnbrechenden 15,3 mm Planartreiber mit mehrschichtigen N52-Neodym-Magneten. Das sorgt einerseits für eine starke Leistung, während es gleichzeitig zu geringen Verzerrungen kommt.

Auch bei den Aether setzt Kiwi Ears auf eine Studio-Abstimmung mit klaren Bässen, einem warmen Mitteltonbereich und natürlichen Höhen. Eine gute Belüftung sorgt zusammen mit dem großen Planartreiber für eine weite Bühnenabbildung und eine hohe Immersion. Trotz des großen Treibers mangelt es den Kiwi Ears Aether nicht an Dynamik und Präzision.

Die Aether verfügen über ein abnehmbares 2-poliges 0,78-mm-Steckersystem zum einfachen Austausch des Kabels.

In der aktuellen Angebots-Aktion kann hier ein echtes Schnäppchen gemacht werden, denn die Kiwi Ears Aether gibt es ebenfalls mit 15 % Rabatt, was zu einem Preis von nur 144,49 US-Dollar führt - normalweise müssen 169,99 US-Dollar investiert werden.

Kiwi Ears KE4

Einen gänzlich neuen Ansatz wählt Kiwi Eears bei den KE4. Hier kommt ein Subwoofer-System mit zwei isobarischen, dynamischen Treibern, zum Einsatz, die mit zwei Balanced Armature-Treibern kombiniert werden. Durch eine präzise Feinabstimmung sollen straffe Bässe mit einem warmen Mittelton-Bereich und präzisen Höhe kombiniert werden.

So setzten die Kiwi Ears KE4 und einen custom-abgestimmten RAD 33518 BA-Treiber mit einer optimierten Belüftung. Der Rauschabstand liegt bei hervorragenden 102 dB. Auch bei diesem Modell setzt KiWi Ears auf ein abnehmbares Kabel.

Die Kiwi Ears KE4 kosten normalerweise 199 US-Dollar, jetzt sind sie ebenfalls um 15 % reduziert - und damit für 169,15 US-Dollar im Shop des Herstellers zu bekommen.

Kiwi Ears Aventus

Nicht jeder mag In-Ears. Darum bietet Kiwi Ears die Aventus an, Bluetooth-Overear-Kopfhörer, die DJs und Gamer gleichermaßen ansprechen sollen. Sie setzen auf ein Coaxial-Design mit dynamischem 40-mm-Treiber und einem 10-mm-Treiber für den Hochton-Bereich. Die Aventus setzen auf eine dezente Harman-Abstimmung mit einem starken Bass, neutralen Mitten und einem präzeisen Hochtonbereich.

Kiwi Ears integriert darüber hinaus eine aktive Geräusch-Unterdrückung, die auf fünf Mikrofone zurückgreifen kann. So können störende Nebengeräusche um 35 dB(A) abgesenkt werden.

Hinsichtlich der Verbindung hat der Nutzer die Auswahl, ob er kabellos auf Bluetooth 5.4 setzt, oder eine klassische, kabelgebundene Verbindung bevorzugt.

Mit einem Preis von 89,99 US-Dollar sind die Kiwi Ears Aventus ohnehin schon preislich attraktiv aufgestellt und werden jetzt mit 71,99 US-Dollar zum absoluten Schnäppchen.

Weitere satte Rabatte

Damit nicht genug, denn die Kiwi Ears Singolo sind um ganze 60 % reduziert und kosten jetzt noch 31,60 US-Dollar. Auch die Kiwi Ears Attiva, drahtlose In-Ears, die über Bluetooth angebunden werden, sind zum echten Kampfpreis von 19,99 US-Dollar- und damit 50 % rabattiert zu bekommen.

Es gibt also reichlich heiße Deals, direkt bei Kiwi Ears - es lohnt sich auf jeden Fall im Shop vorbeizuschauen.

Zusätzlich gibt es beim Kiwi-Ears-Partner LINSOUL eine große Angebotsaktion im gleichen Zeitraum. Auch dort werdend verschiedene Produkte von Kiwi Ears stark vergünstigt angeboten. Es lohnt sich also auf jeden Fall auch in diesem im Shop vorbeizuschauen.

Advertorial / Anzeige: