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In Zusammenarbeit mit Elgato suchen wir zwei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die eines von zwei Stream Decks im eigenen Setup testen und darüber einen umfangreichen Erfahrungsbericht für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen dürfen die beiden Muster am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür jeweils ein Exemplar des Elgato Stream Deck und des Elgato Stream Deck +, wobei am Ende das Los über das entsprechende Testgerät entscheidet. Beide Geräte sollen wiederkehrende Arbeitsschritte vom Bildschirm auf den Schreibtisch bringen: Szenenwechsel im Stream, Hotkeys in Schnittprogrammen, Audiosteuerung, Videokonferenzen oder kleine Automationen liegen dann nicht mehr einfach nur in Menüs auf dem Bildschirm oder in komplizierten Tastenkombinationen, sondern auf einem separaten Bedienfeld neben Tastatur und Maus.

Das klassische Elgato Stream Deck bietet hierfür 15 anpassbare LCD-Tasten und damit viel direkte Fläche für Nutzer, die häufig genutzte Funktionen ohne Umweg erreichen wollen. Die Tasten können mit App-Aktionen, Hotkeys, Ordnern, Mehrfachaktionen, Profilen oder Plugins belegt werden. Smart Profiles wechseln die Belegung automatisch, sobald eine bestimmte Anwendung im Vordergrund liegt. Dabei setzt das Elgato Stream Deck auf hochwertige Membrantasten, die jeweils mit eigenen, wechselbaren Icons versehen werden können.

Das Elgato Stream Deck + zeigt sich sogar noch flexibler, gibt dafür jedoch einen Teil der Tastenfläche ab, denn statt der 15 einzelnen Buttons gibt es derer nur noch acht. Dafür kombiniert man diese mit vier Multifunktions-Drehreglern und einem 108 x 14 mm großen LCD-Touch-Panel. Die 360°-Encoder besitzen eine Druckfunktion und eignen sich primär für stufenlose Einstellungen. Dazu zählen etwa Lautstärke, Mikrofonpegel, Kamerawerte, Helligkeit, Weißabgleich oder andere Parameter in kompatiblen Anwendungen. Damit rückt das Stream Deck + näher an Audio-Mixer, Produktionskonsole und Studiosteuerung.

Gerade das macht den Lesertest so interessant: Beim Elgato Stream Deck zählt, wie gut sich die 15 Tasten in bestehende Arbeitsabläufe einfügen und ob sich die Einrichtung auch außerhalb klassischer Streaming-Szenarien lohnt. Beim Elgato Stream Deck + kommt hinzu, ob Drehregler und Touch-Leiste mehr sind als nette Zusatzbedienung. Geprüft werden sollten Einrichtung, Software-Übersicht, Plugin-Auswahl, Profilverwaltung, Stabilität im Betrieb sowie der echte Nutzen gegenüber klassischen Tastenkürzeln.

Elgato Stream Deck und Stream Deck + im Vergleich Merkmal Elgato Stream Deck Elgato Stream Deck + Homepage www.elgato.com www.elgato.com Typ Desktop-Controller mit anpassbaren LCD-Tasten Desktop-Controller mit LCD-Tasten, Drehreglern und Touch-Leiste Tasten 15 anpassbare LCD-Tasten 8 anpassbare LCD-Tasten Drehregler – 4 × 360°-Encoder mit Druckfunktion Touch-Panel – 108 × 14 mm Abmessungen 118 × 84 × 21 mm 140 × 138 × 110 mm Gewicht 145 g 465 g Schnittstelle USB 2.0 USB 2.0 Software Stream Deck für Windows und macOS Stream Deck für Windows und macOS Funktionen Hotkeys, Plugins, Profile, Smart Profiles, Ordner, Multi Actions, Marketplace-Integration Hotkeys, Plugins, Profile, Seiten, Ordner, Multi Actions, Key Logic, Marketplace-Integration Einsatzbereiche Streaming, Produktivität, Videokonferenzen, Kreativ-Workflows, App-Steuerung Streaming, Produktivität, Videokonferenzen, Kreativ-Workflows, App-Steuerung UVP 149,99 Euro 229,99 Euro

Damit decken die beiden Stream-Deck-Modelle zwei sinnvolle Varianten desselben Konzepts ab. Regulär kosten sie knapp 150 Euro respektive 170 Euro. Zwei Hardwareluxx-Leser dürfen nun jeweils eines der Geräte im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausführlich auf Herz und Nieren testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 5. Juli ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Elgato!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 05. Juli 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 06. Juli 2026

Testzeitraum bis 02. August 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Elgato sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Elgato Stream Deck+ Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 349,00 EUR Zeigen >>