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In Zusammenarbeit mit Elgato suchen wir zwei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die eines von zwei Stream Decks im eigenen Setup testen und darüber einen umfangreichen Erfahrungsbericht für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen dürfen die beiden Muster am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.
Zur Verfügung gestellt werden hierfür jeweils ein Exemplar des Elgato Stream Deck und des Elgato Stream Deck +, wobei am Ende das Los über das entsprechende Testgerät entscheidet. Beide Geräte sollen wiederkehrende Arbeitsschritte vom Bildschirm auf den Schreibtisch bringen: Szenenwechsel im Stream, Hotkeys in Schnittprogrammen, Audiosteuerung, Videokonferenzen oder kleine Automationen liegen dann nicht mehr einfach nur in Menüs auf dem Bildschirm oder in komplizierten Tastenkombinationen, sondern auf einem separaten Bedienfeld neben Tastatur und Maus.
Das klassische Elgato Stream Deck bietet hierfür 15 anpassbare LCD-Tasten und damit viel direkte Fläche für Nutzer, die häufig genutzte Funktionen ohne Umweg erreichen wollen. Die Tasten können mit App-Aktionen, Hotkeys, Ordnern, Mehrfachaktionen, Profilen oder Plugins belegt werden. Smart Profiles wechseln die Belegung automatisch, sobald eine bestimmte Anwendung im Vordergrund liegt. Dabei setzt das Elgato Stream Deck auf hochwertige Membrantasten, die jeweils mit eigenen, wechselbaren Icons versehen werden können.
Das Elgato Stream Deck + zeigt sich sogar noch flexibler, gibt dafür jedoch einen Teil der Tastenfläche ab, denn statt der 15 einzelnen Buttons gibt es derer nur noch acht. Dafür kombiniert man diese mit vier Multifunktions-Drehreglern und einem 108 x 14 mm großen LCD-Touch-Panel. Die 360°-Encoder besitzen eine Druckfunktion und eignen sich primär für stufenlose Einstellungen. Dazu zählen etwa Lautstärke, Mikrofonpegel, Kamerawerte, Helligkeit, Weißabgleich oder andere Parameter in kompatiblen Anwendungen. Damit rückt das Stream Deck + näher an Audio-Mixer, Produktionskonsole und Studiosteuerung.
Gerade das macht den Lesertest so interessant: Beim Elgato Stream Deck zählt, wie gut sich die 15 Tasten in bestehende Arbeitsabläufe einfügen und ob sich die Einrichtung auch außerhalb klassischer Streaming-Szenarien lohnt. Beim Elgato Stream Deck + kommt hinzu, ob Drehregler und Touch-Leiste mehr sind als nette Zusatzbedienung. Geprüft werden sollten Einrichtung, Software-Übersicht, Plugin-Auswahl, Profilverwaltung, Stabilität im Betrieb sowie der echte Nutzen gegenüber klassischen Tastenkürzeln.
|Merkmal
|Elgato Stream Deck
|Elgato Stream Deck +
|Homepage
|www.elgato.com
|www.elgato.com
|Typ
|Desktop-Controller mit anpassbaren LCD-Tasten
|Desktop-Controller mit LCD-Tasten, Drehreglern und Touch-Leiste
|Tasten
|15 anpassbare LCD-Tasten
|8 anpassbare LCD-Tasten
|Drehregler
|–
|4 × 360°-Encoder mit Druckfunktion
|Touch-Panel
|–
|108 × 14 mm
|Abmessungen
|118 × 84 × 21 mm
|140 × 138 × 110 mm
|Gewicht
|145 g
|465 g
|Schnittstelle
|USB 2.0
|USB 2.0
|Software
|Stream Deck für Windows und macOS
|Stream Deck für Windows und macOS
|Funktionen
|Hotkeys, Plugins, Profile, Smart Profiles, Ordner, Multi Actions, Marketplace-Integration
|Hotkeys, Plugins, Profile, Seiten, Ordner, Multi Actions, Key Logic, Marketplace-Integration
|Einsatzbereiche
|Streaming, Produktivität, Videokonferenzen, Kreativ-Workflows, App-Steuerung
|Streaming, Produktivität, Videokonferenzen, Kreativ-Workflows, App-Steuerung
|UVP
|149,99 Euro
|229,99 Euro
Damit decken die beiden Stream-Deck-Modelle zwei sinnvolle Varianten desselben Konzepts ab. Regulär kosten sie knapp 150 Euro respektive 170 Euro. Zwei Hardwareluxx-Leser dürfen nun jeweils eines der Geräte im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausführlich auf Herz und Nieren testen.
Die Bewerbungsphase beginnt
Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 5. Juli ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?
Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.
Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Elgato!
Vorläufiger Ablauf:
- Bewerbungsphase bis 05. Juli 2026
- Auswahl der Bewerber + Versand: ab 06. Juli 2026
- Testzeitraum bis 02. August 2026
Kleingedrucktes:
- Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Elgato sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen
- Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx
- Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig
- Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt
- Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern
- Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen
- Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum
|Elgato Stream Deck+
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
|Ab 349,00 EUR