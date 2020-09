KW35 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel online. Wir haben nicht nur das ASRock Rack E3C246D4I-2T oder die KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die TeamGroup T-Force Cardea Zero Z340, das MSI GL75 Leopard 10SFR und den Intel Core i7-10850K sowie die Seagate FireCuda Gaming SSD mit 1 TB getestet. Marvel's Avengers hatten wir in den letzten Tagen ebenfalls noch angespielt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 20. August 2020: Das ASRock Rack E3C246D4I-2T im Test

Mit dem ASRock Rack E3C246D4I-2T schauen wir uns heute einmal kein Standard-Modell für Intel- oder AMD-Prozessoren an. Das E3C246D4I-2T zeichnet sich nicht durch besonders viele PCI-Express-Steckplätze, eine besonders starke Spannungsversorgung oder eine RGB-Beleuchtung aus, sondern soll anhand der Anschlüsse und gebotenen Funktionen den Nutzer ansprechen, der sich einen Storage-Server aufbauen möchte... [weiterlesen]

Freitag, 21. August 2020: KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus im Test: Günstiger 3D-Beschleuniger mit GDDR6

Neben den neuen Super-Ablegern hat NVIDIA-Exklusivpartner KFA2 seine kleinsten Modelle nun ebenfalls auf GDDR6-Videospeicher umgestellt. Wie sich die KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus GDDR6 als Einsteiger-Grafikkarte mit ihrem Custom-Kühler und einer einfachen Übertaktungsfunktion mit nur einem Klick in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben die etwa 130 Euro teure Grafikkarte ausführlich getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 23. August 2020: TeamGroup T-Force Cardea Zero Z340 im Test: Der kleinste Kühler mit großer Wirkung

Mit der T-Force Cardea Zero Z340 nimmt nun die erste HighEnd-SSD von TeamGroup Anlauf, unseren Testparcours zu meistern. Hat der taiwanische Hersteller bislang nur mit SATA-Modellen und einer Menge RGB versucht, uns von seinen SSDs zu überzeugen, soll nun die neue PCIe3-Speerspitze das Leistungsniveau deutlich anheben. Interessanter Nebenaspekt ist dabei der vermutlich flachste SSD-Kühler, den wir bisher getestet haben... [weiterlesen]



Montag, 24. August 2020: Mini-ITX, mini-SAS und Xeon D-1622: ASRock Rack D1622D4I im Test

Nachdem wir uns zuletzt das E3C246D4I-2T angeschaut haben, folgt heute ein weiteres Mini-ITX Sever-Mainboard von ASRock Rack. Das D1622D4I setzt die Prioritäten ebenfalls auf den Formfaktor und den Homeserver-Einsatz, geht in den Details aber etwas anders an viele der Ausstattungsmerkmale heran. Wo die Unterschiede liegen, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Dienstag, 25. August 2020: Rächer, sammeln! Beta von Marvel's Avengers angespielt

Mit Marvel’s Avengers präsentiert die japanische Spieleschmiede Square Enix ein Actionspiel, das sich ganz dem weltbekannten Marvel-Team - bestehend aus Captain America, Thor, Hulk, Iron Man sowie Scarlet Witch - widmet. Obwohl der AAA-Titel von seinem ursprünglichen Releasetermin im Mai 2020 auf den September dieses Jahres verschoben wurde, ließ sich das Marvel-Game bereits jetzt in einer ersten Beta-Phase spielen. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx in das Marvel-Universum begeben, um an der Seite von Captain America und Co. die Welt von M.O.D.O.K. und AIM zu schützen... [weiterlesen]

Mittwoch, 26. August 2020: MSI GL75 Leopard 10SFR im Test: Guter Gaming-Allrounder mit High-End-Ambitionen

Mit dem GL75 Leopard 10SFR möchte MSI vor allem eines: Aktuelle Grafikkracher für Spieler ruckelfrei in den höchsten Einstellungen auf das Display bringen und dabei auch das eine oder andere Highlight aus dem High-End-Segment, wie eine kompakte Bauweise oder schmale Bildschirmränder, bezahlbar machen, schließlich kosten die Serienvertreter allesamt deutlich weniger als die sonst üblichen 2.000 Euro. Wie sich der Gaming-Allrounder in der Praxis schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 27. August 2020: Günstiger 10-Kern-Einstieg: Intel Core i9-10850K im Test

Ende Juli stellte Intel in einem kleinen, zweiten Schwung einige weitere neue Modelle an Comet-Lake-S-Prozessoren vor. Die wichtigste Neuvorstellung ist dabei sicherlich der Core i9-10850K, der sich knapp unter dem Core i9-10900K aufstellt. Zehn Kerne, etwas niedrigere Taktraten, dafür ein um 50 Euro günstigerer Preis. Lohnt sich das? Diese Frage versuchen wir auf den folgenden Seiten zu beantworten... [weiterlesen]

Freitag, 28. August 2020: Schlicht und schnell – Seagate FireCuda Gaming SSD 1 TB im Test

Nachdem erste Mainboards mit dem USB-3.2-Gen2x2-Standard sowie mit verschiedenen Sockeln verfügbar sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch entsprechende Storage-Produkte für diesen Anschluss auf den Markt kommen. Seagate bringt unter dem FireCuda-Markennamen eine externe Festplatte mit RGB-Beleuchtung, schnellem Flashspeicher und 20-G-USB-Anschluss. Wie hoch die Transferrate tatsächlich ausfällt und ob das Gaming-gelabelte Produkt mit RGB-Beleuchtung auch für Nicht-Spieler interessant sein könnte, schauen wir uns im Test genauer an... [weiterlesen]