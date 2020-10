Modding-Contest 2020: Das sind die Teilnehmer

Mitte Oktober riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren diesjährigen Modding-Contest, den wir wieder einmal mehr mit zahlreichen Hardware-Partnern und Sponsoren, wie Fractal Design, MSI, AOC, Seagate, Patriot oder AMD und EKWB ins Leben rufen konnten. Seitdem haben uns nahezu täglich neue Bewerbungen erreicht, die mit viel Mühe bis hin zu ausführlichen PDF-Dokumenten mit vielen Bildern sowie ersten Ideen versehen wurden. Das Feedback in diesem Jahr war erneut umwerfend und bestätigt uns daran, vor allem in der Corona-Zeit den Nerv der Zeit getroffen zu haben!

Schon in den letzten Jahren hatten sich die Teilnehmer kräftig ins Zeug gelegt und wahre Kunstwerke aus ihren Gehäusen geschaffen. Darunter waren ganze Piratenschiffe, schicke Jeans-Umbauten und natürlich der eine oder andere futuristische Gehäuse-Mod. Die Projekte bewiesen stets viel Liebe zum Detail und wurden mit viel Schweiß und Herzblut in der Freizeit geschaffen. Wir sind gespannt, was uns diesem Jahr erwarten wird und was die Teilnehmer alles zaubern werden!

Wie schon in den Jahren zuvor dürfen die Teilnehmer nicht nur die Auswahl über ihr favorisiertes Gehäuse treffen, sondern erhalten obendrein ein dickes Hardware-Paket. Diese Komponenten müssen später in den Projekten zum Einsatz kommen.

Damit die Arbeiten nach der kurzen Verzögerung im Bewerbungsprozess nun möglichst schnell beginnen und die Produkte schnellstmöglich verschickt werden können, wollen wir die Bewerber nicht mehr lange auf die Folter spannen und die Teilnehmer küren. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "Raceface", "brometheus", "MCXERXES", "i2r" und "IQryder 66" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. In Kürze werden sie ihr Gehäuse sowie das Hardware-Pakets erhalten.

Wir wünschen viel Spaß beim Modden und freuen uns auf schicke Arbeiten!

Alle Komponenten in der Übersicht:

Teilnahmebedingungen:

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet bei uns im Forum ein Tagebuch zu führen. Das Tagebuch muss während des gesamten Contests alle zwei Wochen mit Text- und Bildmaterial versorgt werden und ausschließlich in unserem Forum verbleiben. Mitarbeiter von Fractal Design, aller teilnehmenden Sponsoren und der Hardwareluxx Media GmbH sowie Moderatoren des Forums von Hardwareluxx sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die gestellte Hardware muss vollumfänglich im Projekt eingebunden werden.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 11. Oktober 2020 20:00 Uhr

Start am 25. Oktober 2020

Ende der Bearbeitungszeit ist am 3. Januar 2021, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 10. Januar 2021, 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen: