Vier Spiele und Xbox Game Pass: Neues AMD Radeon Spiele-Angebot

Käufer einer Radeon-Grafikkarte der 5000-Serie bekommen zukünftig ein neues Game-Bundle und einen dreimonatigen Xbox Game Pass für den PC. Damit lässt sich dann auch Halo: Reach in der Master Chief Collection spielen. Zudem bietet Microsoft auf seiner Plattform 100 weitere Spiele. Je nach gekaufter Karte hat der Käufer im Rahmen des "Raise the Game"-Spiele-Angebot die Wahl zwischen Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, Resident Evil 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint und Warcraft III: Reforged. Allerdings sind nicht alle vier Spiele enthalten, sondern nur eine Auswahl aus jeweils zweien.

Teilnahmeberechtigt sind Käufer folgender Karten:

Radeon RX 5700 XT

Radeon RX 5700

Radeon RX 5500 XT

Radeon RX 5500

Radeon RX 5500M

Neben den Desktop-Karten also auch die mobilen Varianten, die bereits in einigen Notebooks verbaut sind. Auch OEM-System, daher die Radeon RX 5500, die in dieser Form einzeln gar nicht im Handel verfügbar ist, nehmen am Angebot teil. Interessanterweise taucht die neueste Navi-Karte, die Radeon RX 5600 XT nicht im Rahmen des Angebots auf – zumindest nicht im deutschen Angebot. Auf der internationalen Seite hingegen bekommt man beim Kauf einer Radeon RX 5600 XT zumindest den dreimonatigen Xbox Game Pass.



Auch die Radeon VII, Radeon RX 590 und die kleineren Modelle der Radeon-RX-500-Serie nehmen an der Aktion teil, hier ist allerdings auch nur der dreimonatige Xbox Game Pass enthalten.

Ob solche Game-Bundles tatsächlich dazu beitragen, die Käufe anzukurbeln oder Käufer zufriedenzustellen, lässt sich nur schwer beurteilen. In den Kommentaren könnt ihr uns gerne mitteilen, wie ihr das seht. Das "Raise the Game"-Spiele-Angebot läuft bis zum 25. April 2020 – so lange der Vorrat reicht.