Crysis Remastered soll für PC und Konsolen erscheinen

In den vergangenen Tagen gab es immer mal wieder Hinweise auf ein neues Crysis bzw. eine überarbeitete Version. Bisher war es schwer abzuschätzen, in welche Richtung die Teaser gehen sollten.

Nun will ein Entwickler aus den Metadaten der Crysis-Homepage weitere Informationen gezogen haben. Diese zeigen das Logo für ein Crysis Remastered, welches für den PC, PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen soll.

Eine offizielle Ankündigung gibt es derzeit aber noch nicht. Hier noch die Teaser, die in den vergangenen Tagen per Social-Media veröffentlicht wurden.

13 Jahre nach Erscheinen von Crysis 1 wäre eine Remastered-Fassung sicherlich ein interessanter Ansatz. Die Resident-Evil-Serie feiert damit große Erfolge. Den "But Can It Run Crysis?"-Mythos würden wir gerne wiederbelebt sehen. Damals und für Jahre war Crysis für jede Hardware eine technische Herausforderung.

Update:

Offenbar verstecken sich auf der Seite noch weitere Details:

"Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE’s native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and – for the very first time – Nintendo Switch."

Offenbar wird Crysis Remastered Raytracing-Effekte unterstützen. Allerdings wird man dies nicht über die DXR-Schnittstellen tun, wie AMD und NVIDIA dies vorsehen, sondern wie die Techdemo von Crytek namens Neon Noir einen eigenen Ansatz verwenden, der nicht auf eine spezielle Hardwarebeschleunigung angewiesen ist. Die Details dazu haben wir uns im Benchmark zu Neon Noir bereits genauer angeschaut.