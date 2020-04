Ab Donnerstag: Square Enix Action-Adventure kostenlos im Epic Games Store

Nachdem der Epic Games Store schon diverse Spiele wie die Kochsimulation Overcooked, das Puzzle-Spiel Fez oder den AAA-Titel Watch Dogs kostenlos im Angebot hatte, verschenkt der Store aktuell unter anderem Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Am kommenden Donnerstag reihen sich zwei weitere Games in die Liste der kostenlosen Releases ein. Neben dem Square Enix Action-Adventure Just Cause 4 gibt es auch Wheels of Aurelia im kostenlosen Download auf der Epic-Vertriebsplattform. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Der Third-Person-Shooter Just Cause 4 wurde von Avalanche Studios entwickelt und von der japanischen Spieleschmiede Square Enix vertrieben. Just Cause 4 ist der unmittelbare Nachfolger des im Jahr 2015 releasten dritten Teils der Serie. Der Shooter wurde am 4. Dezember 2018 sowohl für Windows-PC als auch Microsofts Xbox One und Sonys PlayStation 4 veröffentlicht.

Just Cause 4 spielt in der Welt Sollis. Die Gamer übernehmen im Action-Adventure die Rolle des Protagonisten Rico Rodriguez und behaupten sich dabei gegen die Militärorganisation der Schwarzen Hand. Dabei versuchen die Spieler eine Rebellion anzuzetteln und die Vergangenheit des Vaters des Hauptcharakters zu ergründen. Dabei greifen die Player auf drei Items zurück. Neben einem Fallschirm lässt sich zudem ein Wingsuit sowie ein Grapple-Hook verwenden. Im weiteren Spielverlauf können die genannten Gegenstände verbessert und individuell angepasst werden.

Wheels of Aurelia wurde von Santa Ragione entwickelt und veröffentlicht. Das Abenteuer-Game ist seit dem 20. September 2016 auf den Plattformen Linux, Windows und MacOS X verfügbar. Am 4. Oktober 2016 erfolgte der Release für Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One. Die Gamer übernehmen in Wheels of Aurelia die Steuerung von Lella, die in einem Nachtclub anhält. Hier sucht die Feministin nach Hilfe, um das Land zu verlassen. Dabei findet sie Olga, die sie später auf ihrer Reise nach Frankreich begleitet.