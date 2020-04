Final Fantasy VII Remake: Neues Video gibt erste Hinweise auf PC-Version

Seit dem 10. April 2020 ist es endlich soweit und der Final Fantasy VII Remake lässt sich exklusiv auf der PlayStation 4 daddeln. Jetzt sind zudem erste Informationen zur möglichen PC-Version des Remakes aufgetaucht.

Zwar gibt es noch keine offizielle Ankündigung, geschweige denn einen Releasetermin für die PC-Version, jedoch lässt sich in einem Video mit einer Launch-Message an alle Fans der Serie ein eindeutiger Hinweise auf eine PC-Variante entdecken. Im besagten Video findet sich in der unteren Bildschirmhälfte eine Textinfo, die besagt, dass die im Video gezeigten Gameplay-Szenen mit dem PC aufgenommen wurden. Somit scheint die PC-Variante des Remakes fast fertiggestellt zu sein. Zumindest ist davon auszugehen, dass Square Enix aktuell mit Hochdruck an der Umsetzung arbeitet. Es stellt sich also nicht mehr die Frage, ob es in Zukunft eine Umsetzung für den PC geben wird, sondern lediglich wann diese erscheint.

Des Weiteren tauchte bereits im Juli des vergangenen Jahres für kurze Zeit ein Video auf der offiziellen Xbox-DACH-Seite auf, das den 3. März 2020 als Veröffentlichungstermin der Xbox-Version nannte. Da der offizielle Releasetermin des Remakes in der Vergangenheit vom 3. März auf den 10. April 2020 verlegt wurde, ist es naheliegend, dass sowohl die PC- als auch die Xbox-Variante des Final Fantasy 7 Remake im April 2021 veröffentlicht werden. Mit der offiziellen Ankündigung dürfte im dritten bzw. vierten Quartal gerechnet werden. Vorstellbar wäre zudem ein Release im Dezember, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Dabei handelt es sich jedoch um reine Spekulation.

Dass sich Square Enix aufgrund des neuen Leaks vorzeitig zur PC-Version äußern wird, ist unwahrscheinlich. Bislang gibt es keinerlei Stellungnahme zum erwähnten Video. Jedoch ist das Video aktuell (Stand: 14:30 Uhr, 11. April 2020) weiterhin auf YouTube verfügbar.

Wer nicht länger auf die PC-Version warten will und aktuell noch unsicher ist, ob sich der Kauf der PS4-Variante lohnt, findet alle relevanten Infos zur Neuauflage in unserem Artikel "Die Rückkehr einer Legende: Final Fantasy VII Remake angespielt".