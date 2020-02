The Division 2 aktuell um 85 % im Preis reduziert

Ubisoft gab vor Kurzem bekannt, dass Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York, die neue Story-basierte Erweiterung für The Division 2, ab dem 3. März für die Xbox One-Gerätefamilie (einschließlich Xbox One X), Sonys PlayStation 4, Windows PC und UPLAY+, dem Abo-Service von Ubisoft, erhältlich sein wird. Tom Clancy’s The Division 2 und dessen Erweiterungen erscheinen außerdem im März 2020 auf Googles Stadia.

Für The Division 2-Spieler steht die Erweiterung separat zum Kauf zur Verfügung. Neuen Spielern bietet sich die Möglichkeit, mit der neuen Standard Edition einzusteigen. Diese enthält sowohl das Hauptspiel als auch die Warlords of New York Erweiterung. Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, die Erweiterungen sowie die vollständigen Year-1-Inhalte. Alle Geheimaufträge und freigeschalteten Spezialisierungen werden ebenfalls verfügbar sein.

Um The Division 2 Warlords of New York zu spielen, muss der Spielercharakter mindestens Level 30 sein und Weltrang 5 erreicht haben. Daher wird in jeder Ausgabe des Spiels ein Level-30-Boost enthalten sein, den die Spieler auf Wunsch aktivieren können, um damit sofort in die New-York-Erweiterung einzusteigen. Nach dem Abschließen der Warlords-of-New-York-Kampagne können Spieler zwischen Washington DC und New York City per Schnellreise umherreisen, um so Zugang zu allen Inhalten von The Division 2 zu erhalten.

Damit sich in Zukunft viele Spieler nach New York bzw. Washington DC begeben, lässt sich der Loot-Shooter aktuell äußerst günstig beziehen. Derzeit ist Tom Clancy’s The Division 2 mit einem Preisnachlass von fast 85 % erhältlich. Zudem findet sich der Shooter für 9,99 Euro im offiziellen Ubisoft Store wieder. Alternativ kann der Titel auch im Epic-Store geladen werden. Auch hier beträgt der Verkaufspreis 9,99 Euro. Allerdings kommen nicht nur PC-Spieler in den Genuss des aktuellen Tiefpreises von The Division 2. Sowohl für Sonys Playstation (9,99 Euro) als auch Microsofts Xbox One (10,49 Euro) wurde der Verkaufspreis reduziert. Bei der Xbox-Version gilt zu beachten, dass der Angebotspreis nur bis zum 24. Februar 2020 gültig ist.