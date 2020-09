Apple könnte eigene Suchmaschine entwickeln

Erst kürzlich tauchten Hinweise auf, Apple könne vorbei an Google seine eigene Suchmaschine entwickeln. So soll es eine Stellenausschreibung für Ingenieure aus entsprechenden Feldern seitens Apple gegeben haben. Welche Gründe könnte Apple dafür haben und wie könnte eine solche Suchmaschine aussehen ?

Seit Jahren bezahlt Google Milliarden an Apple, um auf sämtlichen Plattformen des Konzerns, also iOS, iPadOS und macOS, die Suchmaschine der Wahl zu bleiben. Berichten zufolge steht der Deal im vereinigten Königreich jedoch schon seit Juli unter der Aufsicht einer Bundesbehörde. Sollten hier Maßnahmen ergriffen werden, könnten wie in vergangenen Fällen, andere Staaten in der EU folgen, um Googles mutmaßlichen Wettbewerbsvorteil zu beenden. All diese Faktoren zusammen genommen, machen eine Entwicklung einer eigenen Suchmaschine seitens Apple nicht gerade unwahrscheinlich.

Wie die Seite Coywolf berichtete, ist in den Stellen-Ausschreibungen unter anderem von der Integration von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und der Verarbeitung natürlicher Sprache die Rede. Des Weiteren aktualisierte Apple erst kürzlich seine Applebot-Internet-Crawling-Website und die Bedingungen ähnlich zu denen bei Google.

Darüber hinaus stieg Apple wieder zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Anders gesagt, Apple braucht Googles Geld nicht. Andererseits bietet die Integration einer eigenen Search-Engine auf den eigenen Plattformen viele Vorteile. Es ist anzunehmen, dass – falls Apple etwas derartiges plant – die Umsetzung anders wäre als bei konventionellen Suchmaschinen wie Google, Bing und DuckDuckGo und Co. Sie wäre wohl mehr eine Art Google-Assistent, nur ohne Werbung und mit viel tieferer Integration in das Betriebssystem. Durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen könnten so extrem personalisierte Ergebnisse zusammen getragen werden. So könnte Apple auch eigene Services mehr in den Fokus rücken und nebenbei Googles Suchmaschinen-Monopol schwächen.

Es bleibt jedoch zu beachten, dass dies alles nur auf Spekulationen beruht und es womöglich nie zum Launch einer Apple eigenen Suchmaschine kommen könnte.