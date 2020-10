Microsoft zeigt neue Xbox Series X & S im ausführlichen Video

Nachdem Sony bereits Anfang Oktober ein offizielles Hands-On und Teardown-Video zu seiner neuen Playstation 5 veröffentlicht hat, folgt nun auch Microsoft. Bisher gibt es Hands-On-Videos nur von Dritten. In dem Video zeigt Microsoft vor allem das neue Design, das neue Dashboard und auch die Apps. Es wird auch kurz auf die Hardware eingegangen, jedoch liegt der Fokus eindeutig auf einem Showcase der neuen Software. Das Xbox-Dashboard der neuen Generation ist bereits auf der Xbox One verfügbar, jedoch zeigt Microsoft zusätzlich noch animierte Hintergrundbilder, die nur von der Xbox Series X und S unterstützt werden. Ebenfalls gibt Microsoft einen Ausblick auf ein sehr spannendes Feature, ein Algorithmus, welcher automatisch ältere Spiele an die neue Hardware anpassen soll und so zum Beispiel eine höhere Auflösung und bessere Framerates ermöglichen könnte.

Ein weiteres interessantes Feature bietet Quick Resume, mit dessen Hilfe Spieler die Möglichkeit haben sollen, nahtlos vom aktuellen Spiel zu einem im Hintergrund pausierten Titel zu wechseln ohne Ladezeiten zu haben. Darüber hinaus gewährt Microsoft Einblicke in die neue zugehörige Smartphone-App, mit deren Hilfe unter anderem Remote Play ermöglicht werden soll. Hierbei sollen Spieler die Möglichkeit haben, ein Spiel von der Konsole auf ihr Smartphone zu streamen. Ebenfalls vorgestellt wurden die neue Spiele-Bibliothek sowie der neue Xbox-Store. Die neue Xbox Series X und Series S sollen am 10. November erscheinen.