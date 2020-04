Das neue iPhone SE: Aktuelle Hardware im 4,7-Zoll-Gehäuse ab 479 Euro

Apple hat das iPhone SE aktualisiert. Damit einher gehen Änderungen der internen Hardware, aber auch des Formfaktors. Vom beliebten 4-Zoll-Display und damit dem vergleichsweise kleinen Gehäuse müssen Interessenten am neuen iPhone SE sich allerdings verabschieden. Apple nimmt das Gehäuse der kleineren iPhone-6-Variante mit 4,7 Zoll und packt darin neue Hardware-Komponenten.

Das Aluminiumgehäuse des neuen iPhone SE misst 138 mm in der Höhe, 67 mm in der Breite und ist 7,3 mm dick. Das Gewicht liegt bei 148 g. Wir bewegen uns mit leichten Unterschieden auf Niveau des iPhone 6.

Das 4,7-Zoll-Retina-HD-Display des neuen iPhone SE mit True Tone passt den Weißabgleich dynamisch an das Umgebungslicht an. Hinsichtlich der Farbgenauigkeit unterstützt das Display Dolby Vision und HDR10. Die Auflösung beläuft sich auf 1.334 x 750 Pixel bei 326 ppi. Unter dem Display findet sich die Home-Taste wieder, die auch als Touch-ID-Sensor fungiert.

Als SoC setzt Apple auf den mit dem iPhone 11 eingeführten A13 Bionic. Der Prozessor bietet auch die dedizierte Neural Engine, die unter anderem in der Analyse der Fotos verwendet wird. Dazu gehören der Porträtmodus, alle sechs Porträtlichteffekte und die monokulare Tiefenschätzung, da nur eine Kameralinse auf der Rückseite verwendet wird.

Auf der Rückseite befindet sich die bereits erwähnte, einzelne Kamera – abgesehen von der FaceTime-Kamera an der Front. Der Sensor bietet 12 Megapixel mit einer f/1,8 Blende. Das neue iPhone SE bietet zudem eine Dual SIM mit eSIM-Unterstützung und spricht außerdem den schnellen WLAN-Standard Wi-Fi 6.

Der Akku des neuen iPhone SE wird per Lightning-Anschluss geladen. Er soll so lange wie bei einem iPhone 8 durchhalten können. Apple spricht von 13 Stunden Videowiedergabe. Ein drahtloses Aufladen via Qi-Ladegerät ist möglich. Alle weiteren technischen Daten sind direkt bei Apple zu finden.

Das iPhone SE wird mit Speicherkapazitäten von 64 GB, 128 GB und 256 GB in Schwarz, Weiß und Rot (als PRODUCT(RED)) zu einem Einstiegspreis ab 479 Euro verfügbar sein. Die Variante mit 128 GB kostet 529 Euro und wer 256 GB benötigt muss 649 Euro für das "günstige" iPhone SE zahlen. Das neue iPhone SE kann ab dem 17. April, 14:00 Uhr vorbestellt werden und wird ab Freitag den 24. April, ausgeliefert, bzw. ist ab dann auch im Einzelhandel erhältlich.