GeForce-Treiber ist bereit für Minecraft RTX und erste Leistungsvorschau

Ab heute schon bietet NVIDIA mit dem GeForce 445.87 einen Game-Ready-Treiber für Minecraft RTX an. Erst gestern kündigte NVIDIA gemeinsam mit Microsoft den Start der Beta von Minecraft RTX für die morgigen Donnerstag an. Neben den Raytracing-Effekten wird Minecraft RTX das DLSS 2.0 unterstützen.

Der GeForce 445.87 kann ab sofort direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden. Ohne diesen Treiber wird es nicht möglich sein, die Beta von Minecraft RTX mit dem Pathtracing zu nutzen, bzw. es kann zu Fehlern und Abstürzen kommen. Da es sich um eine Beta handelt, ist ohnehin mit kleineren und größeren Fehlern zu rechnen.

Im Rahmen der ersten Ankündigung gab NVIDIA eine Vorschau auf die Leistung. Im entsprechenden Blog-Beitrag gibt es ausführliche Details zu den RTX-Effekten, dem DLSS 2.0 und den PBR-Texturen. Als Mindestanforderung nennen Microsoft und NVIDIA eine GeForce RTX 2060 und einen Intel Core i5 (oder eine äquivalente CPU) mit 8 GB Arbeitsspeicher. Ohne RTX-Hardware wird Minecraft RTX also nicht funktionieren. Dies dürfte am Pathtracing liegen, welches höhere Anforderungen an die Raytracing-Berechnungen hat. Morgen werden wir weitere Details dazu haben, ob nicht doch vielleicht auch eine GeForce GTX 1080 Ti dazu in der Lage ist, Minecraft RTX auszuführen. Gleiches gilt für Grafikkarten mit AMD-GPU.

Wie hoch die Hardwareanforderungen sind, zeigt das erste von NVIDIA veröffentlichte Diagramm. Bei 1.920 x 1.080 Pixel erreicht das von NVIDIA aufgeführte System mit einer GeForce RTX 2080 Ti 56,8 FPS ohne und 93,6 FPS mit DLSS 2.0. Also selbst in FullHD ist die aktuell stärkste GeForce-Karte Pflicht, wenn kein DLSS 2.0 verwendet werden soll. Eine GeForce RTX 2060 (Super) stellt die Mindestanforderung hinsichtlich der Grafikkarte dar. Ohne DLSS 2.0 kommt NVIDIA hier auf 30 bzw. 35 FPS, mit sind es dann 53 bzw. 60 FPS. Für 60 FPS ist der Einsatz von DLSS 2.0 also Pflicht.

In einem weiteren Vergleich zeigt NVIDIA auf, wie hoch die FPS für eine bestimmte Auflösung mit einer GeForce RTX 2080 Ti mit und ohne DLSS 2.0 sind. Für 4K sind mit DLSS 2.0 gerade einmal 50 FPS möglich. Ohne DLSS 2.0 sind keine flüssigen Frameraten zu erreichen. Im Grunde ist selbst für FullHD der Einsatz von DLSS 2.0 sinnvoll, da nur dann mehr als 60 FPS zu erreichen sind. Minecraft RTX zeigt sich also durchaus als hardware-hungrig. Das Pathtracing sämtlicher Pixel zeigt hier seine Wirkung, da nicht nur einzelne Effekte und Pixel per Raytracing berechnet werden müssen.

Morgen werden wir weitere Leistungsdaten liefern. Dazu werden wir die verschiedenen RTX-Karten durch ein paar Benchmarks schicken und die Leistung vergleichen. Ebenfalls eine Rolle spielen werden verschiedene Auflösungen und RTX-Einstellungen sowie natürlich die Darstellung des DLSS 2.0.