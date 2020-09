Publisher Modus Games kündigt Override 2: Super Mech League an

Publisher Modus Games kündigte gestern Override 2: Super Mech League an, ein kompetitives Arena-Battle-Spiel. Wie der Name bereits suggeriert, schlüpfen die Player dabei in die Rolle hyper-starker, turmhoher Mechs. Der Titel soll im Dezember 2020 auf PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen und für 29,99 Euro als Standard-Edition digital sowie für 39,99 Euro als Deluxe-Edition inklusive Season-Pass digital und physisch erhältlich sein.

Entwickler Modus Studios Brazil hat dem neuesten Ableger der Reihe eine Vielzahl von Upgrades spendiert. So gibt es selbst für alteingesessene Fans Neues zu entdecken – in dem bekannten Mix aus zugänglichem Design und belohnenden Kampfsystem. Ganz vorne mit dabei ist der neue Karriere-Modus: Er lässt Spieler einen Ruf mit ihrem eigenen Club aufbauen, womit sie bis in die oberste League aufsteigen können. Des Weiteren gibt es neue Charaktere, neue herausfordernde Gegner und sich verändernde Kampfumgebungen. So fordern Lava und Geysire die Spieler auf, ihre Strategie der Zerstörung stets an die veränderten Umstände anzupassen.

Es bieten sich noch viele weitere Spielmodi an, darunter Multiplayer Ranked Rumbles, Xenoswarm, King of the Hill und viele mehr. Ebenfalls gibt es freischaltbare Cosmetics und Anpassungen, mit denen die Spieler ihre Mechs an ihre Wünsche anpassen können. Für weitere Einblicke und Interessierte ist es vielleicht noch interessant zu erfahren, dass die Anmeldungen für die Closed-Beta auf Steam ab sofort beginnen.