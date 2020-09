Epic Games Store verschenkt nächsten AAA-Titel

Der Epic Games Store und seine Gratisspiele gehören mittlerweile zur Gaming-Branche mit dazu. Jede Woche gibt es ein neues Geschenk der Vertriebsplattform. In manchen Wochen sorgen die Gratisveröffentlichungen von Epic für großes Aufsehen, wie zum Beispiel der Release von GTA V. In anderen Wochen hält sich die Begeisterung beispielsweise mit der zweiten Veröffentlichung von Overcooked in Grenzen. Auch wurden Spiele, die zunächst angepriesen wurden, am Ende doch nicht verschenkt, wie es zum Beispiel bei The Escapist 2 der Fall war.

Jetzt gibt es jedoch mit Hitman wieder einen weiteren AAA-Titel gratis im Epic-Store. Zudem lässt sich die Shadowrun Collection kostenlos im Shop ergattern. Wie immer ist ein Account im Epic Games Store, bzw. eine Installation der Shopsoftware notwendig, um besagte Gratisgames zu erhalten.

Das von IO Interactive entwickelte und im Jahr 2016 veröffentlichte Action-Adventure des gleichnamigen Hitman-Franchises lässt die Gamer in die Rolle des Auftragskillers Agent 47 schlüpfen. Der insgesamt sechste Teil der Reihe wurde von der Spieleschmiede über einen längeren Zeitraum im Episodenformat releast. Zunächst erfolgte die Veröffentlichung von Paris am 11. März 2016. Anschließend wurden Sapienza, Marrakesh sowie Bangkok, Colorado und Hokkaido releast. Die Bonus-Episode trägt den Namen Patient Zero. In der Third-Person-Perspektive haben die Spieler in verschiedenen Leveln den Auftrag, diverse Zielpersonen auszuschalten. Dabei können die Opfer auf unterschiedlichste Arten ermordet werden.

Die Shadowrun Collection umfasst neben dem Basisspiel von Shadowrun Returns auch den Shadowrun Dragonfall - Director’s Cut in seiner Basisversion sowie Shadowrun Hong Kong - Extended Edition (Basisspiel). Das Strategie-Rollenspiel Returns wurde im Juli 2013 erstmals veröffentlicht. Im Jahr 2014 folgte der Release von Shadowrun Dragonfall - Director’s Cut. Ein Jahr später wurde Extended Edition von Shadowrun Hong Kong der Öffentlichkeit vorgestellt.