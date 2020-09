Reflector Entertainment enthüllt UNKNOWN 9: AWAKENING

Gestern, am 27. August 2020, hat Reflector Entertainment den Teaser-Trailer zu seinem Debütspiel enthüllt: UNKNOWN 9: AWAKENING. Das Spiel ist als Teil eines größeren Content-Ecosystems geplant. Der Release ist für 2021 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X angedacht.

UNKNOWN 9: AWAKENING wird von den Entwicklern als ein "Third-Person narrative-driven Action-Adventure"-Game bezeichnet und dreht sich um die Protagonistin des Spiels Haroona und ihre Fold-Kräfte. Haroona wuchs in Indien, in den Straßen von Kalkutta auf, und wird seit jeher von Visionen um ihren eigenen Tod verfolgt. Schon in jungen Jahren entdeckt sie die Fähigkeit, das Ungesehene und Unsichtbare zu manipulieren. Dies sieht man auch im Trailer.

Bald darauf tritt ein Mentor in ihr Leben, der Haroona hilft, ihre mysteriöse Gabe zu meistern und ihr aufzeigt, wie sie sich Zugang zu der ominösen versteckten Dimension namens "The Fold" verschafft. Somit beginnt für den Spieler eine Reise, deren Ziel es ist, die Rätsel, die diese neue Welt umranken, zu lösen.

UNKNOWN 9: AWAKENING ist Reflectors erstes Videospiel. Laut CEO Alexandre Amancio besteht das Team aus "Urgesteinen der Industrie, die etwas anders machen wollen". Das Unknown-9-Universum zeichnet eine moderne Storywelt, in der das Schicksal der Menschheit auf Messers Schneide steht.

Ebenfalls teil des Universums sind der Mystery-Thriller Roman Unknown 9: Genesis, geschrieben vom Bestseller-Autor Layton Green, ein Podcast mit dem Titel Unknown 9: Out of Sight, und Unknown 9: Torment, ein Comicbuch. Zusammen betrachtet sollen die in sich geschlossenen Geschichten eine tiefgreifende Gesamtwelt erschaffen. Wer nicht auf den Release warten möchte, kann sich auf unknown9.com schon einen Einblick verschaffen und am interaktiven Community-Game Unknown 9: Chapters teilnehmen. Dabei handelt es sich um ein interaktives Community-Ereignis, bei dem Fans Rätsel aus der Welt von UNKNOWN 9 lösen können. Dies bringt auch kostenlosen, zeitlich begrenzten, Zugang zu Auszügen aus dem Roman, dem Podcast und dem Comic.