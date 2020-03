Vertriebsplattform GOG beginnt mit dem Frühjahrs-Sale

Nachdem Steam bereits in der vergangenen Woche die Midweek Madness Deals offiziell gestartet hat, zieht jetzt auch die Vertriebsplattform GOG mit dem Frühlings-Sale nach. Unter anderem lässt sich hier die The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition für knapp 15 Euro erwerben. Dies entspricht einem Rabatt von 70 %. Gerade mit dem Release der Netflix-Serie dürfte das Angebot den einen oder anderen Gamer überzeugen, mal einen genaueren Blick in die Welt des Witchers zu werfen. Des Weiteren findet sich im GOG-Frühlings-Sale der Klassiker Diablo inklusive der Erweiterung Hellfire wieder. Aktuell liegt der Preis für das Action-Rollenspiel bei 7,49 Euro.

Wer schon immer mal seine eigene Farm besitzen wollte, hat mit Stardew Valley jetzt die Chance. Aktuell lässt sich das Spiel, das die Genres Simulationsspiel und Rollenspiel vereint, für knapp 11 Euro ergattern. Wer bereits als Konsolenspieler auf dem SNES mit Harvest Moon sehr viel Spaß hatte, sollte sich Stardew Valley definitiv mal genauer anschauen. Ebenfalls dürfte das Warcraft I & II Bundle interessant sein. Auch hier liegt der Preis bei 11 Euro. Mehr Action gibt es hingegen bei der Fallout 3: Game of the Year Edition für 8 Euro oder bei der Fallout: New Vegas Ultimate Edition für 10 Euro.

Einen weiteren Klassiker aus längst vergangener Zeit stellt das Bundle Pharaoh & Cleopatra dar. Besagtes Spiel lässt sich mit dem Addon für 4,39 im Bundle erwerben. Zudem wurde auch Die Siedler 3: Ultimate Collection auf 5 Euro reduziert. Allerdings gab es die Siedler 3 in besagter Edition zuletzt im Ubisoft-Store für rund 2,50 Euro. Somit lohnt es sich für alle Freunde der Siedler, die noch nicht im Besitz dieses Klassikers sind, auf ein Angebot im Ubisoft-Store zu warten. Wer jedoch bereit ist, das Doppelte zu investieren, kann natürlich auch bedenkenlos im GOG-Sale zuschlagen.