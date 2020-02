Call of Duty: Neue Episode für 2020 bestätigt

Wie der Publisher Activision Blizzard jetzt bekannt gegeben hat, wird es auch im Jahr 2020 eine neue Episode beim Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare geben. Welches Entwicklerstudio für die neue Episode von CoD: MW verantwortlich sein wird, gab Chief Operation Officer (COO) Coddy Johnson allerdings nicht bekannt. Aktuell wird Treyarch in der Gerüchteküche hoch gehandelt. Sledgehammer Games soll das Projekt aufgrund von diversen Problemen an das US-amerikanische Entwicklerstudio übergeben haben. Eine offizielle Stellungnahme steht jedoch noch aus.

Ebenfalls gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Informationen zu einem Releasetermin der 2020er Episode. Momentan ist davon auszugehen, dass die genannte Episode im vierten Quartals des aktuellen Kalenderjahres von der Spieleschmiede veröffentlicht wird. Dies könnte zur Folge haben, dass sich CoD: MW inkl. neuer Episode auf Sonys PlayStation 5 bzw. Microsofts Xbox Series X daddeln lässt.

Zudem soll am 11. Februar 2020 der Startschuss zur zweiten Season fallen. Infinity Ward veröffentlichte bereits einen entsprechenden Trailer. Besagter Trailer kündigt unter anderem die Rückkehr des Charakters Ghost an. Außerdem hat das Entwicklerstudio Infinity Ward einen Event gestartet, bei dem die Spieler in der Lage sind, doppelte Erfahrungspunkte zu sammeln. Des Weiteren gibt es zweifache Waffen-XPs und 2X Tiers. Der erwähnte Event ist noch bis zum 11. Februar 2020 (18 Uhr) aktiv. Somit sollte die “Bonusrunde” kurz vor dem Start der zweiten Season vorbei sein. Dies hat zur Folge, dass die Gamer von der aktuellen Veranstaltung nahtlos in die Season 2 übergehen können.

Nachdem Hardwareluxx bereits ein Angespielt von der HD-Version von Ghostbusters und vom Third-Person-Action-Adventure Star Wars: Jedi Fallen Order veröffentlicht hat, folgt in Kürze ein weiteres Angespielt. Diesmal mit CoD: MW in der Hauptrolle.