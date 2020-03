Khronos veröffentlicht Raytracing für die Vulkan-API

Die Khronos Group hat die Spezifikationen für die Verwendung von Raytracing veröffentlicht. Im Einsatz ist ein Raytracing in der Vulkan-API schon einige Zeit, denn es gibt die Umsetzung von Quake 2 mit Raytracing (Q2VKPT) und auch Wolfenstein: Youngblood haben wir uns schon mit den neuen Raytracing-Effekten angeschaut.

Mit der Veröffentlichung aller Spezifikationen wird allen Nutzern der Vulkan-API eine Nutzung von Raytracing-Effekten ermöglicht. Mit der Öffnung erhofft sich die Khronos Group auch ein gewisses Feedback der Entwickler, um weitere Verbesserungen vorzunehmen und eventuelle Fehler zu beseitigen.

Das Vulkan Ray Tracing und die verwendeten Shadersprachen sind zwischen DXR und Vulkan gar nicht so unterschiedlich und sollen auch eine gewisse Schnittmenge haben, die es Entwicklern einfacher machen soll zwischen den Umsetzungen zu wechseln. Natürlich aber sieht sich die Khronos Group deutlich flexibler aufgestellt.

Etwa 150 Unternehmen sind Mitglied in der Khronos Group, unter anderem auch AMD, NVIDIA und Intel. Dementsprechend sind AMD und Intel auch unterstützer der Raytracing-Umsetzung in der Vulkan-API. Einmal mehr bestätigen allen voran die genannten Unternehmen eine zukünftige Hardwarebeschleunigung für das Raytracing in ihren Architekturen. NVIDIA tut dies mit der Turing-Architektur bereits, AMD wird mit RDNA 2 hinzustoßen und Intel spricht über eine zukünftige Unterstützung in einer der kommenden Xe-Architekturen.

"The Intel Xe architecture roadmap includes support for hardware accelerated ray tracing, and we're excited to work with Khronos to implement full support into Vulkan."