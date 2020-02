Bereits gelistet: Heutiger Start des Ryzen Threadripper 3990X

Heute erfolgt der offizielle Start des Ryzen Threadripper 3990X mit 64 Kernen. Damit überführt AMD auch das Spitzenmodell der EPYC-Entwicklung in den Workstation- bzw. HEDT-Markt. Der Ryzen Threadripper 3990X kann dank Simultaneous Multithreading (SMT) 128 Threads gleichzeitig bearbeiten.

Dank des Vollausbaus des Chiplet-Designs mit einem zentralen IOD und acht CCDs bietet der Prozessor zudem 256 MB an L3-Cache. Die Thermal Design Power wird mit 280 W angegeben. Da der Ryzen Threadripper 3990X aber doppelt so viele Kerne wie der Ryzen Threadripper 3970X in das vorhandene Power-Budget packen muss, verwundert es sicherlich nicht, dass der Basistakt mit 2,9 GHz recht niedrig ist. Per Boost sollen einzelne Kerne aber immerhin 4,3 GHz erreichen. Zum Vergleich: Beim EPYC 7742 liegt der Basistakt bei 2,25 GHz und per Turbo werden 3,4 GHz erreicht. Wie alle Ryzen-Threadripper-Prozessoren der dritten Generation, bietet auch der Ryzen Threadripper 3990X die Unterstützung für DDR4-3200 und findet auf einem Mainboard mit TRX40-Chipsatz seinen Platz.

Mit der aktuellen Ryzen-Threadripper-Serie hat AMD den Konkurrenten Intel in die Ecke gedrängt. Allerdings muss man sich auch bewusst sein, dass der HEDT- und Workstation-Markt nicht sehr groß ist. Aber AMD kann hier seine aktuell vorhandenen Vorteile in vollem Umfang ausspielen.

Heute wird der Ryzen Threadripper 3990X nun in den Markt eingeführt. Bisher kennen wir nun die unverbindliche Preisempfehlung in US-Dollar und diese liegt bei 3.990 US-Dollar. Erste Shops listen den Prozessor ab 4.260 Euro und anhand der US-Preisempfehlung wird er auch in diesem Bereich bleiben.

Wir werden allerdings keinen Test des Ryzen Threadripper 3990X präsentieren können, da uns AMD kein Sample zur Verfügung stellen konnte. Für den Ryzen Threadripper 3970X und 3960X war dies noch der Fall, allerdings scheint man vom Spitzenmodell weniger Samples zu haben.